Белорусские ученые обещают вывести особо живучего карпа 6 29.04.2023, 13:02

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Название уже придумали.

В Институте рыбного хозяйства Беларуси ведется работа над созданием новых пород карпа с высокой степенью адаптированности к условиям естественных водоемов. Об этом на пресс-конференции в Минске рассказал заместитель директора института Владимир Костоусов, пишет Fishingby.

Работа по выведению нового карпа ведется достаточно давно и успешно. Белорусскими учеными уже созданы три местные породы, на долю которых сейчас приходится 40−42% выращиваемой в стране рыбы — без малого 5 тысяч тонн.

Но усилия сейчас направлены на создание новой разновидности, способной выживать в экстремальных для этой рыбы условиях и имеющей повышенный иммунитет к распространенным рыбным заболеваниям. Новую породу карпа хотят назвать «Белорусский зеркальный» — у особей почти не будет чешуи. Также рыба этой породы будет отличаться лучшей приспособленностью к зимовке в условиях Беларуси.

Сейчас большое количество карпа в естественных водоемах погибает именно в зимой, по причине плохой адаптированности к пониженному содержанию кислорода в воде. Как заверил ученый, до выведения породы на рынок осталось совсем немного, достаточно одного-двух поколений и «новый» карп будет готов к расселению по водоемам.

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