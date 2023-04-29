Арестович советует россиянам бежать из Крыма: Скоро начнется «веселье» 1 29.04.2023, 13:26

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Алексей Арестович

По его словам, Украина приступит к деоккупации Крыма в самые короткие сроки.

Освобождение Крыма от российской оккупации начнется после выхода Сил обороны Украины к админгранице полуострова. Это произойдет уже очень скоро. Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Украины, подполковник ВСУ Алексей Арестович в своем интервью «Альфе».

Он уверяет, что Силы обороны Украины не будут брать полуостров штурмом. Военные сначала возьмут Крым в осаду, отрезав пути снабжения, и зайдут туда уже после полного разгрома оккупационного контингента ВС РФ.

«Расскажу вам, как военный. Весь «праздник» начнется, когда мы выйдем на «границу» Крыма. Начнется с (уничтожения, - ред.) Крымского моста, чтобы было повеселее. А потом будет обработка (нанесение ударов, - ред.) стратегических складов, аэродромов, военных баз и заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российской группировки, и по флоту начнут работать», - рассказал Арестович. Он советует россиянам, незаконно поселившимся в Крыму, а также любителям «русского мира» готовиться к срочной эвакуации.

«Помните, как плакала та барышня, говоря, что не хочет уезжать, когда в Евпатории бахнуло? Это был «детский сад». Таких событий будет по десять на неделю. И еще ни одного украинского солдата в Крыму не будет, когда будут все эти события. Кому жалко расставаться, настраивайтесь прямо сейчас. В очень короткие сроки — буквально в очень короткие сроки вам это понадобится. Я бы уже паковал чемоданы, пока Крымский мост цел», - констатировал экс-советник.

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