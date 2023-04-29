Что почем на Комаровке 29.04.2023, 13:28

Кило первой черешни за 100 рублей и грибы вешенки по 11.

Цены на греческую клубнику на минской Комаровке становятся все слаще: реально купить кило красивых, крупных и сочных ягод за 10−12 рублей. А вот голубика пока остается недешевым удовольствием: продают ее в среднем по 7 рублей за 100 г или по 70 рублей за кило, пишет агентство «Минск-Новости» в своем обзоре цен и ассортимента главного продовольственного рынка столицы.

Продают и малину — 125 г обойдется в 15 рублей. Еще много появилось болотной клюквы за 10 рублей. И первая в этом году черешня (из Узбекистана) сейчас наконец-то появилась на Комаровке. Правда, по 100 рублей за кило.

Не теряют актуальности яблоки. Средняя их стоимость — 3 рубля. На Комаровке большой выбор сортов, так что каждый сможет найти любимый вкус. Недалеко лежат сладкие, сочные, хрустящие (если верить надписям) груши по 8−9 рублей.

Не так активно продаются мандарины (в среднем по 7,5 рубля), апельсины (до 12 рублей) и лимоны (от 6 рублей). Рядом можно увидеть киви (стоимость их — в районе 8−11 рублей), повыше обычно располагаются ананасы из Коста-Рики по 17−20 рублей. Цена на виноград зависит от сорта, например, «Шахиню Ирана» продают за 9,5 рубля, а зеленый кишмиш из Индии — по 11 рублей.

Сейчас далеко не сезон арбузов, но их уже можно приобрести на Комаровке. Цена такая же «несезонная» — за кило просят неслабые 8,5. Также на рынке можно найти кило бананов по 6 рублей, помело — за 8 рублей, граната — до 12 рублей.

Пупырчатые огурцы стоят в среднем 6−7, на пару рублей дешевле гладкие. Томаты — пока еще удовольствие подороже — есть и за 8 рублей, и за 13 рублей. Красные и желтые болгарские перцы сейчас стоят 15 рублей.

Кабачки продают за 6−7 рублей, в два раза дороже обойдутся баклажаны. Сладкий редис станет вашим всего за 4 рубля, пекинку продают по 4,5 рубля, стебли сельдерея — по 2,5 рубля, салат айсберг — 3,5 рубля, столько же стоит и кочан ранней капусты (цены указаны за 1 кг). А 100 г зелени (укроп, петрушка и зеленый лук перьями) — от 1,5 рубля.

Появился молодой картофель — реализуют его за 7,5 рубля (1 кг). Рядом лежат другие сорта «старого», и их стоимость начинается от 90 копеек. Морковь и свекла стоят плюс-минус одинаково: 2 рубля. Хотя, например, за молодую свеклу придется отдать больше — 5 рублей. Лук продают по 3,5 рубля за кило.

В некоторых местах продают шампиньоны — до 10 рублей за кило в зависимости от размера и внешнего вида. А еще появились такие грибы, как вешенки, кило которых оценивают в 11 рублей.

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