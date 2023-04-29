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Зеленский: Путин – террорист, с ним нельзя говорить

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  • 29.04.2023, 13:47
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Зеленский: Путин – террорист, с ним нельзя говорить

Его действиям нет оправдания.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин является террористом, поэтому с ним нельзя вести переговоры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью скандинавским журналистам, запись которого он 29 апреля опубликовал в Telegram.

«С Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того как он сказал всему миру, что «не собирается захватывать территории», «никогда не будет полномасштабной войны», «нельзя развязать полномасштабную войну в XXI веке на Европейском континенте…» – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин соврал о своих намерениях, и сейчас его действиям нет оправдания.

«[Путин] назвал это «специальной военной операцией». Он путешественник в своих кровавых названиях. Придумывает название, чтобы оправдывать свои действия. Оправдания этому человеку уже нет... На сегодняшний день он террорист. О чем говорить? Террорист, который не держит слова», – резюмировал глава государства.

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