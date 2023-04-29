Для некоторых компаний и ИП снова меняют тарифы на природный газ 29.04.2023, 14:04

Их уже пересматривала в марте.

Для некоторых юрлиц и ИП снизили тарифы на природный газ. Это предусмотрено постановлением МАРТ. Тарифы снизили задним числом, они будут действовать с 1 апреля.

Отпускную цену на природный газ снижают для юрлиц и ИП, которые в 2022 году потребили больше 600 млн кубометров. С 1 апреля стоимость газа для них упала до 464,06 рубля за 1000 кубометра.

Напомним, ранее с 1 марта этот тариф повышали на 4% — до 474,7 рубля за 1000 кубометра. Но после апрельского удешевления тарифы все равно будут выше, чем были до мартовского повышения.

В этом году для ИП и юрлиц уже изменяли задним числом тарифы на природный газ, но тогда их увеличивали.

Ранее с 1 января в Беларуси повысили тарифы на газ как для бизнеса, так и для населения. Причем для физлиц расценки в некоторых случаях подняли на треть.

Напомним, в Минэнерго ранее заявили, что цены на российский газ остались на уровне 2022 года.

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