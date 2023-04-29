Уничтожены танки, БМП и БРТ: спецназовцы СБУ показали результаты работы за месяц 29.04.2023, 14:15

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В апреле бойцы Центра спецопераций «А» СБУ из подразделения «Белый волк» уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ.

Об этом пишет Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«С начала апреля бойцы Центра спецопераций «А» СБУ из подразделения «Белый волк» уничтожили 21 цель», - пишет пресс-служба.

Среди них:

4 танка Т-90 и Т-72;

9 БМП и один БРТ;

3 опорных пункта противника;

другой военный транспорт: МТБЛ, «Урал» и т.д.

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