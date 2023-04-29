«Мне 71 год, и я бежала из Беларуси» 5 29.04.2023, 14:27

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Гродненская пенсионерка, которая снялась у Дудя, завела YouTube-канал.

Пенсионерка из Гродно Александра Ханевич, которая была вынуждена уехать от репрессий в Польшу и уже там снялась в одном из выпусков Юрия Дудя про Беларусь, завела YouTube-канал — в своих роликах женщина рассказывает о своей жизни в эмиграции и не только.

71-летняя Александра Ханевич родом из Гродно. Работала на заводе «Химволокно», а выйдя на пенсию, возглавляла ветеранскую организацию. После выборов 2020 года она ходила на акции протеста, несколько раз была задержана. После того как силовики начали вызывать пенсионерку и ее сына на допросы, они оба в 2021 году уехали в Польшу и поселились в Белостоке, пишет «Зеркало».

В 2021 году Александра Ханевич снялась в проекте «Мы вернемся» о белорусских политэмигрантах, а в 2022-м — в выпуске российского блогера Юрия Дудя, после чего стала знаменитой.

У пенсионерки уже есть Instagram-аккаунт, а недавно Александра завела и собственный канал в YouTube, где рассказывает о жизни в эмиграции. Она записала видео о том, как выходила на протесты в Гродно, как праздновала день рождения в Польше, как познакомилась с Павлом Латушко и священником Георгием Роем, а в самом свежем выпуске рассказала, как давала то самое интервью Юрию Дудю.

— Юрий был первым, кто дал толчок для создания собственного блога в интернете, говорит Александра Ханевич.

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