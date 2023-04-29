Военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах 15 29.04.2023, 14:39

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По соображениям безопасности.

Администрации Орла и Пскова отменили военные парады на 9 мая по соображениям безопасности. Орел находится в 160 км украинской границы, Псков в 650 км.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления губернаторов.

В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что вопрос обсудили на антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области и пришли к решению не проводить торжественные парады в привычном формате. Также не будет салютов и фейерверков, чтобы «не провоцировать скопление людей».

Кроме того, об отмене парада сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Бессмертный полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни», - написал он в местной социальной сети ВКонтакте.

Ранее военные парады на 9 мая отменили в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что не хочет «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Традиционных шествий «Бессмертного полка» не будет по всей территории России.

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