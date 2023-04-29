закрыть
29 апреля 2023, суббота, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах

15
  • 29.04.2023, 14:39
  • 4,568
Военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах

По соображениям безопасности.

Администрации Орла и Пскова отменили военные парады на 9 мая по соображениям безопасности. Орел находится в 160 км украинской границы, Псков в 650 км.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления губернаторов.

В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что вопрос обсудили на антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области и пришли к решению не проводить торжественные парады в привычном формате. Также не будет салютов и фейерверков, чтобы «не провоцировать скопление людей».

Кроме того, об отмене парада сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Бессмертный полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни», - написал он в местной социальной сети ВКонтакте.

Ранее военные парады на 9 мая отменили в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что не хочет «провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Традиционных шествий «Бессмертного полка» не будет по всей территории России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко