Зеленский: Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников 29.04.2023, 15:27

Но истребители очень бы помогли Украине.

Получение боевых самолетов от союзников значительно помогло бы Украине. Но начало контрнаступления не будет привязан к их получению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

«Нам будет гораздо сложнее (если партнеры не передадут самолеты - ред.), мы будем терять больше людей. Это может тормозить соответствующие процессы деоккупации нашего государства», - сказал Зеленский.

По его словам, есть страны, которые хотят передать Украине F-16 или другие виды авиации, но для этого нужна политическая воля.

На уточняющий вопрос, могли ли боевые самолеты играть решающее значение в контрнаступлении ВСУ, он сказал: «Если честно, это очень сильно помогло бы».

«Мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и будем начинать (контрнаступление - ред.) еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию тем, что нам нужно несколько месяцев, чтобы учиться на самолетах, и только потом мы начнем — нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед, но параллельно, я считаю, что это (получение самолетов - ред.) очень нужно», - заявил президент.

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