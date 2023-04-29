«Если не возникает непредвиденных расходов, могу отложить и 1500 долларов» 29.04.2023, 15:35

Айтишники посчитали, как за год изменилась стоимость жизни в Беларуси.

Журналисты портала devby.io спросили у айтишников, которые живут в Беларуси, как изменилась покупательская способность их зарплат — на фоне остывающего рынка труда и роста цен.

Про доступность привычных товаров и техники спросили тоже.

Зп $3500

«Раньше на ценники внимания не обращал, теперь ищу скидки»

Позиция: Software Engineer

Компания: аутсорс

Зарплата: $3500

Ежемесячные расходы: $1500-1700

— Последние год-два я оставляю с зарплаты одну и ту же сумму, которую трачу в течение месяца, — около 1100-1200 долларов. Эта сумма не изменилась даже после вступления в брак. Просто раньше она тратилась иначе и более бездумно. В эту сумму входит покупка/доставка еды, такси, покупка бытовой химии, спонтанные покупки, которые можно и не делать, абонементы и т. д. Дополнительно около 400 долларов уходит на аренду жилья с коммуналкой, интернетом, еще около 300 долларов даю жене на мелкие расходы, остальное откладываю.

Если раньше от 1100-1200 долларов могло что-то остаться по итогам месяца, то сейчас могу выйти в ноль. Я не веду учет расходов и не отслеживаю динамику цен, но привычную потребительскую корзину пришлось скорректировать в угоду экономии, так как цены на товары привычных брендов значительно выросли. Кроме того, раньше на ценники в магазинах я внимания сильно не обращал, а теперь внимательно изучаю скидки (но предпочтение акционным товарам отдаю не всегда).

При текущих расходах стараюсь откладывать в месяц минимум 1000 долларов. Если не возникает непредвиденных расходов, можно отложить и 1500 долларов, а в случае крупных покупок можно уйти в минус. Свободные деньги предпочитаю держать под подушкой, но часть денег лежит на картсчетах разных банков.

Доступность привычных/желанных товаров на фоне санкций

Достать можно всё. Вопрос лишь в финальной стоимости и времени ожидания, так как специфический товар «под склад» возили редко, потому что он мог залежаться, а сейчас для продавцов это вообще утратило смысл.

Например, техника Apple все еще попадает в Беларусь по разным схемам. Причем, импорт случается откуда не ждали. Недавно покупал жене Apple Watch, и на коробке была приклеена этикетка на украинском языке.

Но сегодня не всегда получится купить в торговых объектах все, что хочешь. Приходится выкручиваться и искать тех, кто может привезти то, чего нет в наличии ни в одном магазине даже по неадекватной цене.

Вот пример. У меня есть хобби — игра на гитаре. Каждые несколько месяцев (а иногда и недель) надо проводить рутинную операцию по замене струн, которые вроде бы есть в продаже, но не всегда нужные. Найти в магазинах необходимое сочетание «производитель+калибр струн» порой невозможно, так как комплект просто перестали возить из-за того, что «не ходовой». А если каким-то чудом получается найти, то цена впечатлит в плохом смысле. Поэтому расходниками затарился впрок через знакомых, которые ехали в Беларусь из Польши.

Есть альтернатива. В гитарных кулуарах уже пару лет есть теория о том, что старые струны можно кипятить в воде, после чего они будут как новые. Эффективность метода не подтверждена, но все пока идет к тому, что скоро начнем проверять.

Вот еще пример. Периодически в продаже можно найти новые наборы LEGO, но отдельные тематические серии исчезли из магазинов. Про цены молчу, удовольствие и раньше было не из дешевых. Но под заказ — пожалуйста, что угодно привезут и не по самой кусачей цене. Альтернатива — фабрика игрушек «Полесье» и куча китайских копий LEGO по более доступной цене. Минус — при сборке можно сломать пальцы.

Ещё в дефиците оказались разного рода косметика и средства по уходу за волосами/телом/лицом. Жена многое покупает под заказ. Ожидаемо пропал ряд зарубежных медицинских препаратов и БАДов. Но что-то можно легально провозить через границу. Сложнее стало с выбором одежды и обуви. Мы и раньше часто покупали их не в Беларуси, а теперь это стало еще актуальнее. Например, нет нормального выбора качественных кроссовок больших размеров.

Зп $3000

«Откладывать, как и год назад, удаётся 1-2 тысячи долларов в месяц»

Позиция: Senior Backend Software Engineer

Компания: аутсорс

Зарплата: $3000+

Ежемесячные расходы: $1000-2000

— Мои повседневные расходы выросли. Около 220 долларов трачу на аренду квартиры вместе с коммунальными платежами. На питание уходит 550-600+ долларов в месяц. Среди других постоянных статей расходов — такси и каршеринг. На это уходит 100-200 долларов в месяц. На health and fitness (тренажёрка, врачи, лекарства, уход, массаж и т.д) трачу 50-80 долларов в месяц.

Заметил рост цен в кафе и ресторанах, выросли цены на телефоны, ноутбуки. Заметно отсутствие некоторых товаров. Например, пропала некоторая техника для умного дома, отдельные сладости.

Откладывать, как и год назад, удаётся от 1 до 2 тысяч долларов в месяц. Деньги храню в долларах: часть наличными дома, часть в банке.

Зп $2500

«Откладываю в 2 раза больше, чем год назад, потому что выросла зарплата»

Позиция: Middle Frontend Developer

Компания: аутсорс

Зарплата: $2500

Ежемесячные расходы: $700-850+

— С ноября прошлого года моя зарплата выросла почти в два раза (на 1100 долларов), но ее покупательская способность падает из-за инфляции.

Многие товары подорожали на 10-40% за год-полтора в зависимости от категории. В основном я это замечаю во время закупок к праздникам.

Подорожал фактически весь ассортимент недорогих товаров, которые я покупаю: молочные продукты, сладости (конфеты, вафли), каши быстрого приготовления, хлеб, пельмени, мясо (курица, свинина), чипсы, вода, овощи/фрукты, колбаса, сосиски. То, что раньше стоило 1,5 рубля, сейчас может стоить 2-2,5 рубля. Вроде в деньгах прирост не большой, но по факту — рост на 50%. Подорожали и дорогие товары (алкоголь, техника, дорогие продукты), но в процентном отношении меньше.

В целом на продукты и доставку еду может уходить около 250-450 долларов в месяц. Правда, доставка еды — это, на мой взгляд, лишняя статья расходов, поэтому я стараюсь её сократить.

Технику успел обновить летом прошлого года. Но уже тогда столкнулся со скудным выбором хороших комплектующих для компьютера и большой наценкой. В России такой же компьютер обошелся бы на тот момент на 20% дешевле.

Около 350 долларов в среднем трачу на аренду квартиры с учетом коммуналки и интернета. Но от месяца к месяцу эти расходы могут сильно отличаться в связи с тем, что я могу заплатить сразу за несколько месяцев вперед. Около 150-200+ долларов уходит на развлечения, 30-40 долларов — на такси. В целом расходы за месяц составляют 860-1400 долларов.

Каждый месяц мне удается откладывать 1000-1500 долларов. Это в 2-2,5 раза больше, чем год назад, за счет роста зарплаты. На данный момент мне удалось скопить около 8-10 тысяч долларов. Часть денег лежит на валютной карте, часть хранится дома наличкой. Крупные покупки в нынешней ситуации не планирую.

Также ежемесячно около 80-100 долларов трачу на различных криптобиржах. Я больше спекулянт, чем инвестор. Каждый месяц делаю по 1-2 сделки, покупая/продавая что-то. В числе последних активов, с которыми были сделки, — нефть, S&P500, Shopify, Paypal, Unity. Самые удачные сделки — Shopify, Paypal и нефть. Например, Shopify успел несколько раз купить/продать с 25-30% доходом. Также есть успешные примеры операций с S&P500. Доход от сделки получился в районе 10%.

Сейчас размышляю над возможностью уехать. С одной стороны, опасаюсь переезжать, с другой, думаю, что нынешняя ситуация в Беларуси не улучшится.

Зп $2000

«Эканоміць не спрабую, купляю што падабаецца»

Позиция: QA

Компания: аутсорс

Зарплата: $2000

Ежемесячные расходы: $400

— Апошнія паўгода трачу ў сярэднім 400 долараў на месяц. Год таму траціла больш — недзе 550 долараў. Траты зменшыліся, бо за гэты час купіла аднапакаёвую кватэру з рамонтам за 65000+ долараў (уласныя сродкі). Таму больш не трэба плаціць за арэнду. Іншыя траты, магчыма, і павялічыліся, але пытанне пра дзясяткі долараў на месяц, то-бок без дакладнага падліку я такога не заўважу.

На прадукты, камуналку, праезд, дробныя выдаткі ідзе каля 250 долараў на месяц. Гэта мінімальныя траты, калі я нічога сабе не купляла. Каля 150 долараў на месяц — гэта вопратка, абутак, пакупкі ў кватэру, кнігі.

Самая буйная пакупка — мабільнiк Xiaomi за 320 долараў. Спачатку думала пра іншыя фірмы. Раней карысталася самсунгамі, часам і Apple. Але фірма была не прынцыповай, выбірала ў асноўным па характарыстыках. У некітайскіх вытворцаў быў малы выбар мадэляў і цана за аналагічныя мадэлі ў 1,5-2 разы большая. Таму ў выніку спынілася на Xiaomi.

Траты на месяц складаюць 20% майго заробку, таму эканоміць не спрабую, купляю што падабаецца.

Раней сабраныя грошы пайшлі на пакупку кватэры. Пасля 2020 года дэпазітамі карыстацца не рызыкую. То-бок пакуль проста трымаю грошы дома. Не вырашыла, што буду з імі рабіць. Калі не будзе форс-мажораў з тэрміновым пераездам або доўгім сядзеннем без працы, то хутчэй за ўсё ў будучыні грошы пойдуць на змену кватэры і/або дэкрэт.

Зп $1000

«Бросил курить»

Позиция: Java developer, ИП по контракту

Компания: российская, аутсорс

Зарплата: $1000+

Ежемесячные расходы: $850+

— После начала [полномасштабной] войны в Украине моя зарплата, которую я получаю в российских рублях, сначала упала, а позже (летом) выросла из-за курсовых разниц. Но сейчас в пересчете на валюту я получаю больше 1000 долларов или примерно на 40% меньше, чем год назад. Это связано, во-первых, с курсовыми разницами, во-вторых, с налогами, которые выросли для ИП.

Хочу поговорить с руководством о повышении зарплаты, но все собираюсь с мыслями. Сложно это делать, когда каждое получение зарплаты — это лотерея: придут деньги 15-х или 25-х числах или месяц их вообще не будет, а потом придут сразу две зарплаты.

В месяц трачу около 2500 белорусских рублей. Это больше, чем год назад. Причем, тогда я мог откладывать какие-то деньги, а сейчас такой возможности нет. Основные статьи расходов стандартные: продукты, ЖКХ (квартира своя, поэтому за аренду не плачу), топливо, вещи, редко какие-то необычные покупки в подарок родным. Обычные продукты дорожают в геометрической прогрессии. Заметно подорожали сигареты, овощи, мясная продукция. В целом почти все продукты выросли в цене на 10-40%.

Стал меньше пользоваться службами доставки. Бросил курить, чтобы не тратить деньги и здоровье.

В данный момент пытаюсь найти работу в Европе, рассматриваю, в частности, Польшу. Откликнулся примерно на 100 вакансий, иногда мне тоже пишут в линкедине, но пока дальше разговора c HR дело не доходило. Рассчитываю на зарплату 1500-2000 евро.

Кстати, если в профиле в соцсетях стоит РБ, никто даже не отвечает, приходится врать, что я уже в Польше. С помощью друзей сделал e-sim, чтобы отвечать на звонки (благо есть польская рабочая виза).

«Стала чаще готовить»

Позиция: PM

Компания: аутсорс

Зарплата: $1000+

Ежемесячные расходы: $700

— В конце прошлого года я меняла работу, нашла новую, но с зарплатой на 20% меньше, чем было. Попадались вакансии с зарплатами побольше, но так получилось, что у меня оказалось мало опыта работы в той роли, на которую меня взяли в компанию. Планирую еще раз сменить работу, но уезжать не собираюсь.

В месяц у меня уходит около 700 долларов. Год назад расходы были примерно такими же, но за эти же деньги можно было больше себе позволить.

Основные траты — аренда жилья (250 долларов) и продукты питания (около 300 долларов). Дефицита товаров не наблюдаю, так как потребности скромные, но цены выросли. Например, заметила, что подорожали фрукты/овощи, особенно несезонные, кофе, чай, колбасы.

Стала реже покупать готовую еду. Я работаю из дома, поэтому могу готовить. Перестала покупать напитки, кроме чая, кофе. Товары бытовой химии выбирают в основном отечественные. Одежду и обувь покупаю крайне редко, технику тоже. Ноутбук купила в марте прошлого года за 1000+ долларов.

При текущих доходах и расходах удается откладывать около 300 долларов. Но бывает и меньше.

«Вынужден проходить собес на сеньора»

Позиция: Systems engineer

Компания: аутсорс

Зарплата: $1000+

Ежемесячные расходы: $500+

— За последний год моя зарплата не изменилась. Последнее повышение было ровно год назад, когда прошёл собеседование с джуна на мидла. Спустя пару месяц занял роль координатора L3 Support команды, а зарплату так и не пересмотрели, только два раза дали премию за перфоманс. Хотя с учетом обязанностей — точно должны были пересмотреть зарплату.

Вынужден проходить собес на сеньора, чтобы получать больше.

В месяц трачу половину зарплаты. Основные статьи расходов: продукты питания, одежда, спорт, аренда жилья, услуги парикмахера, мобильная связь, интернет, иногда медицина. Раз в год отдых, небольшие развлечения. Инфляция чувствуется. Цены выше, чем год назад, процентов на 20. Больше всего подорожали продукты питания.

Половину зарплаты откладываю на ремонт будущей квартиры.

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