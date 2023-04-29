«Большого Пу» не научило большое воровство Медведчука Игорь Гулик

29.04.2023, 16:18

Грызня между «украинствующими» в Кремле усиливается.

Оправившись и отъевшись после тюремной пайки в следственном изоляторе СБУ, обменянный гражданин Медведчук взялся за привычное дело.

Дополнительной мотивацией, вероятно, стали аресты активов его «паломницы» Оксаны в Украине. Так появился на свет Божий проект «Другая Украина», под зонтиком которого кум Путина пособирал коллаборантов и предателей, снящих и видящих свой реванш.

Кто эти странные «укрАинцы»? Чего хотят они, и как их влажные мечты хотя бы на йоту согласовываются с реальностью?

Владимир Скачко, обвиняемый по части второй статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). «Политический эксперт» Юрий Дудкин, в 2021 году получил подозрение по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан). Политтехнолог Андрей Мишин. Руслан Коцаба, обвиняемый в Украине в государственной измене, сейчас остановился в США. Я выделил из списка Медведчука лишь более или менее известные фамилии — остальные — политическая шантрапа, проходимцы и тунеядцы.

Чего желают? Освободить Украину от «сумасшедших нацистов», которые «осквернили Киево-Печерскую лавру» и ввели «сатанизм и беззаконие». Но на самом деле – мне кажется, прежде всего, хотят денег, денег и еще раз денег. Путин их не жалеет, когда речь идет о воплощении его маразматической идеи «вернуть Украину», точнее, уничтожить нас как нацию и торжественно присоединить выжженную территорию к своему илюзорному «союзу».

Если уже без веселых оберток, то «Другая Украина» имени кума Путина хочет того же, чего стремятся в кремле. Они жаждут реванша, который, по словам депутата госдумы РФ Анатолия Вассермана, будет тогда, «когда мы закончим ликвидацию террористической организации Украины и этим покажем, что не готовы мириться с террором и в других местах, только когда главный спонсор терроризма – США – поймет, что дальнейшая поддержка террора не окупается».

Рационального «большому Пу» не научило большое воровство Медведчука на его же проектах «Украинский выбор» и ОПЗЖ. Где-то там, в следкоме России пугали этого «великого комбинатора» и «голубого воришку» статьями уголовного кодекса, но что ты поделаешь с кумом вождя? Тем более, когда речь идет о таком «богоугодном деле» как СВО.

Путина даже не убедил крах своей военной авантюры, основанной, среди прочего, и на медведчуковских мифах о хлебе-соли и цветах, с которыми «малоросы» будут встречать «освободителей». Путин, как говорят, любитель длинной игры, а вдруг Медведчук и его стая пригодятся в роли подручных?

Самое удивительное, — Бендер-Медведчук и пригодные им «политтехнологи» - тупо косплеят российских умельцев. Даже на название креативное не хватило ума, — украли в «Другой России» такого же проходимца и национал-большевика» Эдички Лимонова. Но, извините, Скачку или Коцабе к тому же Эдичке, как до небу на четвереньках, а Троцкий (идеал Лимонова) - явно из неукраинской колоды.

Есть, конечно, в появлении «Другой Украины» Медведчука и положительный аспект. Она лишь усугубит грызню между так называемыми «украинствующими» в России, которых набралось там легион. Это - и «комитет спасения Украины» с «президентом» Владимиром Олийныком и - уже не знаю кем — Олегом Царевым. Это – и среда Януковича, и Азаров, и незабываемый Дима Табачник, подавшийся вот кандидатом в госдуму от «Единой России», а сейчас на подтанцовке у запорожского коллаборанта Балицкого. «Украинствующих» в Москве презирают, брезгуют ими, как любыми предателями, но за неимением других, терпят и платят 30 серебряников.

Но все эти странные «украинцы» должны четко помнить одну неотвратимую вещь. Поскольку они являются инструментом геноцидной войны России против Украины, это по умолчанию делает их соучастниками военных преступлений Путина. Так что дождутся они не реванша, а ряды подсудимых в Гааге.

Игорь Гулик, «Эспрессо»

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