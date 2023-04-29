В Польше унизили российских дипломатов 1 29.04.2023, 16:37

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В Москве уже «пылает».

Представители властей Варшавы совместно с сотрудниками полиции прибыли в здание школы при российском посольстве и начали выламывать двери после отказа открыть. Сломав калитку и, проникнув на территорию заведения, польские власти цепью с замком заблокировали ворота, сообщает Telegraf.

В России уже успели отреагировать на попытки польской мэрии выселить сотрудников учрежления.

Как в субботу, 29 апреля, сообщают «РИА Новости», это было сделано для того, чтобы из помещения, принадлежащего посольству РФ, нельзя было вывезти имущество.

Польский МИД ранее обратился в госведомства с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Речь шла о двух адресах, по первому из которых расположена школа при посольстве России, по второму ранее проживали российские дипломаты, но теперь оно не заселено и нуждается в ремонте.

В свою очередь российская сторона уже успела резко отреагировать на произошедшее в Варшаве.

В частности, глава россотрудничества Евгений Примаков заявил, что «Россия навсегда запомнит тот день, когда представители мэрии польской столицы в сопровождении полиции прибыли в здание школы при посольстве РФ и начали ломать двери после отказа открыть».

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