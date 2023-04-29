«Вот ты сделал что-то хорошо, и тебе приятно — и клиенту нравится» 29.04.2023, 16:57

Как белорусский айтишник сменил профессию.

Полгода назад джун (начинающий разработчик) Никита Дмитраченко написал в LinkedIn, что готов на протяжении двух лет отдавать 30% зарплаты тому, кто устроит его в компанию. Увы, работу в IТ он так и не нашел, зато стал ремесленником-кожевенником и теперь через тот же LinkedIn продает портмоне, чехлы для ноутбуков и планшетов и другие изделия собственного производства. Его историю рассказывает devby.io.

Никита говорит, что искал работу почти полгода: откликался на вакансии с rabota.by и в LinkedIn, делал тестовые, ходил на собеседования, но получал отказы — в основном из-за английского.

После выхода материала на devby.io еще два месяца он не терял надежды, что работа найдется:

— Однако с того момента — ни одного собеседования. Какое-то время работа еще была: то тут кто-то предложит сделать сайт, то там заказ на лендинг подкинут.

Один человек предложил поработать над его пет-проектом (проект «для себя» в качестве хобби. — Прим. ред.) и две недели платил мне почасовую ставку. Но после нового года — тишина. Я даже стал думать, целесообразно ли искать работу в IТ.

Никита при этом оговаривается, что вообще без работы он не сидел ни дня:

— Я подрабатывал курьером — развозил суши, пиццу. В этой работе все зависит от нагрузки: если ездить в плотном графике — в месяц 25 рабочих дней по 12 часов, — то 2000 рублей чистыми заработаешь, а можно и больше. На 8 марта я отвез 56 заказов — и у меня чистыми вышло 165 рублей за один этот день.

Но быть вечным курьером Никита не хочет:

— Как-то я наткнулся на видео на YouTube — обзор от человека, который занимается кожевенным ремеслом. Мне стало интересно попробовать: это ведь и работа руками, и работа с клиентами — ты же сам ищешь заказчика, это тоже увлекательно.

И самое главное: мастеров много (в чатах по 20−40 тысяч человек), но тех, кто делает что-то уникальное, нешаблонное, — днем с огнем не найти.

Никита говорит, что пошел в строительный магазин, накупил кожзама, ниток, приобрел канцелярский нож, нашел дома иголки — стал шить:

— Я разметил материал (без лекал, просто как хотел), сходу начал делать — и получилась обложка для паспорта. И да, я сразу понял, что кожзам — не то, с чем хотелось бы работать: нужно кожу покупать.

Первые иголки я сломал — слишком тонкими оказались, потом подобрал такие, как надо, и чуть-чуть затупил их, потому что острые иглы кожевеннику ни к чему.

Поставщиков кожи очень много, есть целые группы во «Вконтакте». Я посмотрел видео, с какой кожей легче работать, — и заказал сразу «полкожи» быка, поделенную по хребту пополам, 150 дм². Это много! Однако стоила она недорого — около 70 рублей, я взял ее по уценке.

Потом на Wildberries заказал инструменты — это еще рублей 500. На инструментах экономить нельзя: если взять самые дешевые, ничего толкового у тебя не выйдет. Кроме того куска в 150 дм² я заказал 9 кг кожи обрезками (как лист А4 по площади). И первый месяц шил обрезки — жалел кожу. Продавать изделия даже не пытался — просто учился.

Спустя 1−1,5 месяца Никита оформился как ремесленник и стал брать заказы:

— В основном ко мне обращались знакомые, а еще один человек из LinkedIn сделал заказ.

Молодой человек пока не бросает работу курьера — шьет в основном по выходным (Никита работает по графику 2/1) или утром с 7.00 до 11.00. Но в планах — доработать доставщиком до конца апреля, а дальше заниматься только кожей.

— Вчера я начал шить в 8.00 утра — и до 21.00 вечера был занят: одно портмоне с нуля сделал. Хочу посмотреть, что будет, если заниматься только кожевенным делом изо дня в день.

В изготовлении изделий из кожи есть точки роста, уверен Никита: надоест шить самому, можно собрать команду людей — обеспечить их рабочими местами. Главное — клиенты, если они будут, молодой человек сможет развиваться дальше.

Никита говорит, ему нравилось писать код, он получал удовольствие каждый раз, когда находил решение задачи:

— Но тут постоянно «американские горки»: то у тебя получается, то — нет. Плюс ты часто не видишь отдачи. А в ремесле все проще: вот ты сделал что-то хорошо, берешь в руки изделие, и тебе приятно — и клиенту нравится. Плюс кошелек понадобится всегда, а приложение — не факт.

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