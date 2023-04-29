Эксперт: ВСУ готовятся купировать «Вагнер» в Бахмуте 29.04.2023, 17:15

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Ситуация в городе резко изменилась.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал заявления украинских военных о том, что в силы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте истощены до предела.

Свитан пояснил, что сейчас «бахмутсткий гарнизон» фактически удерживает россиян от выхода на Славянск, Дружковку, Краматорск и Константиновку, поэтому оборона города так важна для ВСУ. При этом говорить о том, что «вагнеровцы» действительно «устали» на этом направлении рано, пишет УНИАН.

По мнению Свитана, силы основателя ЧВК Евгения Пригожина находятся в плохой оперативно-тактической обстановке. Сейчас они пытаются продвигаться вдоль дороги с Дебальцево на Славянск, однако не успевают подтягивать свои фланги.

«Не успевают российские фланги. Они уперлись в линию обороны от Часового Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, развернуться они не могут. Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент купированно ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада - со стороны той же Константиновки» - указал он.

По словам Свитана, обе стороны понимают оперативную обстановку, которая складывается не в пользу «Вагнер». Однако ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику.

Как ранее писал сайт Charter97.org, воины Вооруженных сил Украины продвинулись в западной части Донецкой области.

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