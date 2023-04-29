Прощание с парадами 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.04.2023, 17:38

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Разговоры о «безопасности», как главной причине — для отвода глаз.

Продолжается отмена парадов на 9 мая в регионах, с одновременным переводом в онлайн шествий «Бессмертных полков». Последняя по времени жертва на этом пути – Псковская область.

На первый взгляд, это странные решения. Как же так? Во время битвы с выдуманным начальством «неонацизмом», было бы полезно напомнить о победе над черными силами в далеком 1945-м. А здесь отмены и виртуализация.

Но мы думаем, что разговоры начальства о «безопасности», как главной причине - для отвода глаз.

По нашему мнению, главная причина отмены парадов – нехватка техники, брошенной в Украину. Она там уничтожена, повреждена или воюет. Снимать с фронта и отправлять на парады танки, боевые машины, нет возможности. Тем более, в ожидании украинского наступления. Ведь это не просто – проехал на параде и обратно. Надо прибыть заранее, участвовать в репетиции – много времени занимает.

Что же касается шествий «Бессмертных полков», то здесь начальство, видимо, опасается массового выноса портретов российских военных, погибших в ходе спецоперации, устроенной Путиным, Шойгу, Лавровым и другими российскими руководителями.

Дело не в том, что люди выйдут протестовать, они могут вынести с «благими намерениями» портреты тех, кого отправило умирать российское руководство. Но само количество портретов может произвести тяжелое впечатление на остальных участников шествий и зрителей. Скрываемый от страны масштаб трагедии может предстать в своем истинном размере.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразился так: «Сегодня нужно не праздновать победу, а сделать все, чтобы ее приблизить».

В переводе на обычный язык это напутствие может выглядеть так – хватит праздновать, идите работать и воевать.

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