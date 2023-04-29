«Любил Беларусь и не хотел никуда уезжать» 29.04.2023, 17:42

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Что известно о гражданине Польши, которого осудили за «агентурную деятельность».

Ежи Живолевский — первый известный гражданин Польши, которого в Беларуси признали политзаключенным. На днях его приговорили к четырем годам лишения свободы за «агентурную деятельность».

«Радыё Свабода» поговорило со знакомыми осужденного.

На днях Ежи исполнилось 58 лет. Свой день рождения он провел в заключении. Сам он родом из приграничного поселка под Белостоком, а в Беларуси живет с 90-х — переехал в Гродно после женитьбы. На момент знакомства будущая жена Ежи Елена работала в магазине беспошлинной торговли на границе. У пары есть сын Артур. Семья занималась мелким бизнесом: в Гродно у них был магазин и точка на рынке с детскими товарами.

Друзья семьи рассказали, что Живолевский самый обычный парень, который любил Беларусь и не хотел никуда уезжать. Для знакомых он проводил экскурсии по Гродно, так как был влюблен в этот город. В остальном все было как у всех: ездил за грибами, играл в футбол, встречался с друзьями.

Задержали Живолевского в марте прошлого года.

— Он вышел из дома, купил картину, понес, чтобы ее поместили в рамку, но домой так и не вернулся. На третий день стало известно, что его арестовали, — рассказал друг Ежи.

Информации об уголовном деле у родных практически не было. Процесс начался 27 февраля этого года и проходил в закрытом режиме. 22 марта его признали виновным в «агентурной деятельности» и приговорили к четырем годам лишения свободы. Друг семьи рассказал, что по первоначальному обвинению Ежи грозило от 7 до 15 лет, но потом статью переквалифицировали на более «мягкую».

По словам знакомых, обвиняемый держался в заключении хорошо, хоть там и были «ужасные условия». Вплоть до приговора близкие были уверены, что это ошибка и Ежи выпустят на свободу. Близкие обвиняемого до сих пор не могут понять, чем он привлек внимание силовиков.

— Никто даже мысли не допускает, что он мог что-то такое делать, — рассказал знакомый семьи.

28 апреля правозащитный центр «Весна» включил Живолевского в список политзаключенных.

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