Россияне в панике бегут из Крыма после «хлопка» в Севастополе 5 29.04.2023, 17:51

3,496

На Керченском мосту – пробка.

В Севастополе разгорелся пожар на площади одной тысячи кв. метров из-за попадания беспилотника в резервуар с топливом. После этого напуганные оккупанты начали убегать из Крыма.

Так, перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма. Его фото обнародовали в крымских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

Некоторые люди вышли из машин и ждут улицы. Отметим, что оккупанты подняли панику сразу. Это все сопровождалось призывами и дальше бомбить мирные украинские города и убивать людей. Телеграммы заполонили сотни гневных комментариев захватчиков.

«Хлопок» в Севастополе: что известно

В Севастополе 29 апреля начался масштабный пожар на нефтебазе. Было уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами. А их общую емкость оценивают около 40 тысяч тонн.

Важно, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России. Захватчики признали, что пожар на топливной базе быстро потушить не удастся. Это 4 уровень – самый сложный из всех возможных.

По традиционной риторике, оккупанты рассказывали, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники, а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».