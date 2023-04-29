Еще один «русский военный корабль» отправился по назначению 6 29.04.2023, 18:11

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ВСУ затопили лодку россиян в плавнях Днепра.

Бойцы Сил обороны Украины обнаружили и поразили надувную лодку окупантов в днепровских плавнях под Херсоном, сообщает «Стопкор».

Яркие кадры подрыва российского судна в Херсонских плавнях обнародовал утром 29 апреля народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

«Российский оккупант вместе с надувной лодкой отправился в «космос». Херсонская область», – написал нардеп.

Скорее всего, у экипажа вражеского плавсредства не было никаких шансов выжить. Судя по мощности взрыва и вторичной детонации, судно перевозило по Днепру боекомплект или динамит. В результате резиновую лодку просто разорвало на куски.

Кроме того, в течение суток было обнародовано видео точной отработки ВСУ с помощью Switchblade-300 по нескольким важным объектам РФ (военная техника, блокпост и гаубица с расчетом) на временно оккупированном левобережье Херсонщины.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed геолоцировали точки ударов: речь идет об участках в Солонцах и Нечаевом Олешковского района и Кардашинке Голопристанской городской общины. Все указанные точки находятся менее чем в 10-20 км от береговой линии и областного центра.

Напомним, в дельте Днепра продолжается активная контрбатарейная борьба, под прицельным огнем ВСУ оккупанты вынуждены были отойти с некоторых уязвимых позиций на Кинбурнской косе и Потемкинском острове.

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