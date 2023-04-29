Победить в себе совка 1 Александр Вильчинский

29.04.2023, 18:30

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Александр Вильчинский

Только хорошее имя и чистая репутация имеют решающее значение.

На днях встретил коллегу, местного журналиста, разговорившихся и почти с первых слов он не преминул поделиться радостью, что до пенсии таки успел сделать себе «заслуженного».

Впрочем меня удивило не столько звание, сколько его большая радость от него, чувствовалось, что мужчина считает это незаурядным успехом, возможно, даже величайшим достижением всей своей жизни. А когда он поинтересовался у меня, мол, ты же, наверное, уже давно «заслуженный» и, услышав в ответ мое: «Нет», — то уже настал его черед удивляться. Ведь как так, за столько лет в журналистике и не сделать себе звание, тем более какая-то добавка к пенсии?.. И, наверное, уже с высоты своего «заслуженного» статуса взялся поучать и наставлять. Из вежливости я все это выслушал, хотя можно было сразу попрощаться.

И все же, человек вроде бы неплохой, и хотя его фамилия даже в журналистской среде нашего города мало кому что скажет, но пусть, думаю, порадуется. Вот только это «сделать заслуженного»... Ведь сколько уже писано и говорено, а отрыжка совка, эти звания до сих пор делаются и штампуются. Почему почти уверен, что какой-то проблемы с этим «сделать» и у меня не было бы, просто не возникало такого желания. Конечно, грешный, если бы кто дал мне то звание просто так, то я вряд ли отказался бы, но поскольку никто не дал, то прилагать какие-то усилия для этого – это означало бы отрицать все то, за что всю жизнь выступал и выступаю.

К сожалению или к счастью, я так и не смог преодолеть этот когнитивный диссонанс, который неизбежно возник бы... Да нет, я совсем не хочу сказать, что все «заслуженные» незаслуженные. Может, даже подавляющее большинство действительно заслуженные, уже без всяких кавычек. Да пусть даже и все, хотя очень сомневаюсь, но... Все же, по большому счету, положа руку на сердце, признаем, что все эти звания: и заслуженные, и народные, и всенародные – все это дремучий совок, с которым давно пора заканчивать. Но ведь человеческое тщеславие! Это настолько укоренившееся в нашей психике качество, что преодолеть ее ой как непросто.

Впрочем, война ускоряет, динамизирует все процессы, вот уже даже Юго-Западную и Южную железные дороги переименовали, чего не смогли сделать все предыдущие тридцать лет, и московских попов уже понемногу выпихивают из Лавры, что тоже уже давно было ко времени, то, может, взять наконец-то и от этого совкового наследия, от этих званий раз и навсегда тоже отказаться? Пусть даже оставить те, что есть, но, главное, перестать плодить новых. Ведь, как и принято в цивилизованном мире, только хорошее имя и чистая репутация имеют решающее значение в любой отрасли, а не признание «заслуг» представителями власти. Мы же стремимся в цивилизованный мир, так и должны у себя начинать жить по новым правилам, начать никогда не поздно. И это будет еще один шаг к нашей победе.

Александр Вильчинский, «Еспресо»

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