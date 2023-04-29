Сегодня в небе под Минском можно было увидеть «двойное» солнце 29.04.2023, 18:42

Фотографии красивого природного явления.

В группе ASTROBEL TEAM в ВКонтакте опубликовали фотографии красивого природного явления — солнечного гало. Его заметили днем 29 апреля под Минском.

«Сегодня в районе обеда в пригороде Минска на протяжении часа можно было наблюдать очень яркое солнечное гало. На этот раз привычный всем круг в 22 градуса сопровождался достаточно ярким паргелическим кругом, а также опоясывающим 22 градусным гало. Кроме этого, в наблюдаемом солнечном гало были замечены достаточно редкие элементы — нижние касательные дуги 46-градусного солнечного гало. Зрелище при визуальном наблюдении было просто фантастическим», — пишут авторы фотографий.

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.

В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать нечто вроде перевернутой или неоконченной радуги.

Такое природное явление — не редкость — но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. А вот яркое гало бывает гораздо реже.

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