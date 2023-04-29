«Предприниматели живут и работают, чтобы испытывать такие эмоции» 4 29.04.2023, 19:10

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Как студенты БГУ открыли бизнес в вагоне и пришли к миллионным оборотам.

Бабушки хватались за голову, когда почти 10 лет назад рассматривали в минском ТЦ невиданных морских созданий. Крутили в руках устрицы с ценником, вгонявшим в дрожь. А еще это все было свежим и как с картинки — и барабулька, и морской язык. За прилавком стояли пацаны, Арсений Тютюнник и Женя Гловач, основатели John Dory, вовремя нащупавшие нерв новых времен: в Минске появились люди, увидевшие мир и готовые покупать то, что полюбилось им во Франции, Японии, Хорватии, Америке. И дело полетело!

Onliner продолжает проект об успешных бизнесах и их создателях. Вторая серия — о масштабировании. Когда-то John Dory начинался с вагона, а теперь это золотая рыбка, узнаваемый бренд и четко работающая структура. Начало, фейлы, цифры — в этом материале.

«Мы не видели себя работниками по найму»

Евгений: Мы вместе учились в БГУ, на факультете международных отношений. Арсений плотно играл в футбол. Я ходил в университет. Однажды смотрю: идет чувак прикольный. Я всех знаю, а его — нет. Подумал, надо познакомиться — и мы познакомились.

Арсений: Я играл в футбол профессионально до 21 года. Потом понял, что Марадоной мне не стать, а болтаться в серединке чемпионата Беларуси не интересно. Хотелось сделать что-то свое. Так мы с Женей и сошлись. У него тоже горели глаза.

Евгений: Нас объединяло желание создать свой продукт, успешный бизнес, который покорит мир. Мы не видели себя работниками по найму. И вот появилась идея.

Идея

Арсений: Я такой: «Рыбу любишь? А давай ее продавать».

Евгений: Если честно, я чувствовал в себе силы продать все что угодно. Но устрицы — что это вообще? Я представлял себе что-то такое странное, выбирается из раковины, ползет по дну.

Арсений: Мой отец начал успешно заниматься бизнесом лет в 35. Он всегда так или иначе был связан с морем. В свое время держал крупное дело, связанное с морскими грузоперевозками. Но компания пошла под откос… После этого папа сначала привез в страну оливковое масло, а потом свежую рыбу.

Евгений: Сергей Анатольевич, отец Арсения, был настоящим первопроходцем, тем человеком, который взял флаг, поставил его и сказал: теперь свежая рыба будет в Беларуси. Он продавал ее больше ресторанам. На первых порах мы, по сути, присоединились к компании Сергея Анатольевича. Но наша идея заключалась в том, чтобы продавать рыбу в розницу — и так, как не делал до этого никто.

Арсений: Идеология была именно в свежести. Чтобы привезти в Беларусь действительно свежую рыбу, дать людям такую ценность. Не хотелось просто повторить какую-нибудь лапшичную или суши-бар, покрутив там очередную «Филадельфию». Вообще, идея должна быть у каждого стартапа.

Стартап: вагон, деньги от родителей и нулевой опыт

— А вы им были, классическим стартапом?

Арсений: Я считаю, что да! Мы начинали даже по классике — с гаража.

Евгений: В Минске на производственной территории стоял вагон на здоровенных бетонных глыбах. А к нему была приделана рефрижераторная установка. Даже и не знаю, кто такое придумал. Там работали два кладовщика, Васек и Вано — молодые ребята нашего возраста, по сути, первые фишмонгеры. Такие лютые рыбники.

Евгений: Уже потом мы столкнулись с проблемой: как найти кадры? Люди не хотели идти продавать рыбу. Мол, это грязная работенка. Внедрение понятия фишмонгерства стало ключевым способом закрыть этот вопрос. Фишмонгер в нашем понимании — личный продавец рыбы. Профессионал, который знает о продукте все до мельчайших деталей. У нас все фишмонгеры — и те, кто за прилавком, и те, кто считает, рекламирует. Просто у каждого своя роль. И эта философия нам здорово помогает.

Рыба была везде: в салонах личных машин, в запахе, на одежде. Первые заказы собирали сами. Что там сегодня? Два сибаса, давай, быстро. И повезли человеку на собственном авто эту рыбу.

Мы посчитали: чтобы основать компанию, нам нужно купить автомобиль и возить рыбу самим, уйти от посреднической перевозки. Наш стартовый капитал состоял из $20 тыс. Скинулись: часть денег дал Сергей Анатольевич, часть Арсений, часть я. Да, деньги нам пришли от родителей, своих не было. Но никакого «анлима». С деньгами, наоборот, всегда были проблемы.

Арсений: То преимущество, что было от отца, — мы имели возможность закредитоваться на неделю-две и загрузиться без оплаты.

Евгений: Перебирали разные названия — «Фишстор», например. Хотелось что-то простое. Но не вдохновляло. Смотрели как-то прайс поставщиков. А там была рыбка «Джон Дори». Так и полетело. Логотип на коленке нарисовали. Честно, у нас не было никакого опыта в бизнесе! На втором-третьем курсе университета у тебя, кроме энтузиазма и большого желания, рвения и неиссякаемой энергии, и быть его не может.

Хайп

Фото: onliner.by

И они начали продавать — друзьям и их родителям. Расклеили объявления в универе. Сваяли в фотошопе брошюрки, делали посты во «ВКонтакте». И вот по городу пошел слух: где-то там ребята завозят рыбу, и не красную, как везде, а что-то новенькое, свежее. Сибас? Дорада? Звучит как музыка.

Потом была первая точка в «Соседях», откуда и начался успех. Вообще, зайти в торговую сеть со своим островком — невиданное дело. Но все сложилось, смогли найти понимающих людей и договориться. А дальше был хайп (хотя такими словами тогда еще не бросались). В декабре 2013-го два парня, никому еще не известных, решили поэпатировать публику, раздав в ТЦ ALL устрицы.

Евгений: Смысл был такой: раз народ считает, что свежие устрицы в Беларусь привезти нельзя (а так считали), значит, мы должны сами показать, что это возможно. Кажется, мы раздали 300 или 400 устриц. Вообще, первая точка показала себя отлично. Открылись в четверг, когда приехала свежая рыба. Обзвонили всех покупателей, стояли, волновались. И тут к нам начали приходить люди. Шли и шли. Барабулька, сибас, дорада, морские языки — все залетало на ура.

Масштабирование

Арсений: Еще в зародыше предприятия собственник должен ответить на вопрос: он делает кофейню на районе или все-таки сеть? Или е-commerce-проект с масштабом на весь мир. Мы ответили на такой вопрос быстро.

Ребята хотели стать сетью, открывали торговые точки, потом появилось собственное производство эксклюзивных продуктов, ресторан. Сегодня в компании 18 торговых объектов, бэк-офис, логистический центр. Есть супернавороченная система передержки для лобстеров, устриц и прочего — уникальная для страны.

Арсений: Мы не делаем больших шагов, не строим сразу завод. Думаем: окей, есть гипотеза, давай попробуем ее протестировать. Начали на кухне нашего ресторана, Seafood, один за одним производить товары и дистрибуцировать в нашу же розничную сеть. Нарастили объем и приняли решение: нужно построить фабрику кухни «Джон Дори». €300 тыс. стоил наш цех. Взяли под это кредит.

Фото: onliner.by

Как успешно масштабироваться? Вот несколько советов от Арсения

1 Нужно мыслить шире, чем твоя цель. Если вы хотите сделать для Минска городскую сеть доставки пирожков, то уже на старте думайте, как построить сеть на республиканском уровне. То есть нужно быть на шаг впереди.

2 Нужно научиться нанимать крутых сотрудников. Это самая непростая задача.

3 Человек, предприниматель, не должен быть жадным — ни со своими партнерами, ни с клиентами, ни с коллегами.

4 Нужно думать в первую очередь о продукте, а не о деньгах. О том, какую ценность ты даешь потребителю. Как и в любви, нужно больше отдавать, чем брать.

Евгений: На данный момент мы в Беларуси закончили свое масштабирование. Видели постоянный прирост рынка, а потом он остановился. Сейчас понимаем, что пора развиваться вглубь. Мы должны научиться быть прибыльными и улучшаться в качестве, сервисах, оттачивании бизнес-процессов. И идти дальше.

Фейлы

За 10 лет в бизнесе бывало всякое. И такие истории в том числе.

Евгений: Как-то у нас случилось ЧП: на второй день после открытия очередного магазина горячая вода проникла в аквариум — и весь карп, килограммов 100, сварился. Было неприятно.

А вообще, я бы выделил несколько главных менеджерских ошибок, которые и сам допускал.

1 Пытаться своим авторитетом влиять на результаты других сотрудников. Лично на этом обжигался. Теперь считаю, что с людьми надо быть на равных независимо от того, какую позицию ты занимаешь.

2 Давать второй шанс. У нас было много проблем с воровством. Воровали всеми доступными способами. Ну окей, тем самым нам указывали на несовершенство нашей системы безопасности. Но факт в том, что я всегда давал людям, в этом задействованным, второй шанс. А это так не работает. В этом была ошибка.

3 Ошибка при масштабировании. Мы открыли очередную точку — в «Гиппо». И вот звонит мне коммерческий директор сети: слушайте, ребята, вы же премиальную рыбу продаете, а у вас там продавец на точке спит стоя! Я говорю: не может быть. Проверил по камерам — так и есть. А у нас тогда были проблемы с персоналом. И я осознал, что это уже репутационная история. Что нужно учиться, нужно делегировать, что не хватает знаний операционки. И вообще не понятно, кто за что отвечает. Поэтому мы разделили обязанности: я занимаюсь розницей, а Арсений — оптом.

Арсений: Ошибки? Классическая история, с ней сталкиваются все. Когда ты думаешь, что есть некая волшебная таблетка для решения всех проблем. Что есть какой-то гуру, которого ты наймешь — и вот уж как мы заживем. Это утопия. Никто не знает твой продукт лучше, чем знаешь его ты. Мы нанимали квалифицированных людей на позиции топ-менеджмента и потом были недовольны, теряли время, деньги.

Блиц

Что с цифрами?

Фото: onliner.by

Арсений: У нас опт, розница, производство, ресторан. Если обобщить, то в структуре расходов самая капиталоемкая издержка — фонд оплаты труда. 10% от себестоимости — зарплаты. Вместе с налогами это €120—150 тыс. в месяц. Себестоимость того, что мы продаем в месяц, — от миллиона до полутора миллионов евро. Мы в плюсе, компания прибыльная. Но этот бизнес — не для сверхприбылей.

— Ресторан уже окупился? Был вообще смысл его открывать?

Арсений: Мы никогда не были рестораторами, но чувствовали, что знаем, как сделать так, чтобы людям зашло. С точки зрения финансов это было то, что не находится в рамках адекватных инвестиций. На тот момент мы вложили больше, чем могли себе позволить, — около $500 тыс.

Были ошибки, потом пандемия. Ресторан — турбулентный бизнес. Мы сильно недозарабатывали… Но после четырех с половиной лет жизни могу сказать, что проект окупился. А если бы мы открывали его сейчас, с учетом полученных уроков, то окупились бы за срок от двух до трех лет. Вообще, ресторан с точки зрения рентабельности — более эффективная история, чем розничный бизнес. Но здесь вопрос стратегии. Ты не откроешь десять «Сифудов» в Минске.

— Как сейчас в Беларусь приходит рыба? А если все каналы будут закрыты?

— Рыба приходит автомобильным транспортом. Из Голландии, еженедельно. Часть продукции — контейнерная перевозка из разных стран: Вьетнам, Канада, США, что-то из России и Китая, других регионов. Надо понимать, что мы не находимся в среде, где по пять раз в день летают самолеты в Нью-Йорк. Работаем больше с интересными вещами в заморозке. Увы, сейчас не существует возможностей везти то, что могли привезти раньше самолетом, в свежем виде. В каких-то аспектах по отдельным продуктам качество стало хуже (но это в нашем понимании: мы считаем, что два дня с отлова и четыре дня с отлова — это уже разница), но и цена, соответственно, ниже, ведь автомобилем везти дешевле. Самый плохой сценарий? Если закроется голландское плечо, выпадет из витрин охлажденная рыба дикого происхождения, 15—20 позиций. То есть обеднеет ассортимент. Останутся сибас, дорада — их можно не только из Голландии привезти. А также лосось, форель, дальневосточные устрицы. Но наша миссия все равно будет заключаться в том, чтобы найти самое лучшее и дать это людям в одном месте.

— Сколько вы продали устриц?

Евгений: За 10 лет — больше миллиона. Но это мало, если сравнить с той же Москвой.

— Чилийский сибас — 250 рублей за кило, устрицы Gillardeau — по 20 за штуку. Почему рыба стоит так дорого?

Евгений: Рыба дорогая по нескольким причинам: высокая себестоимость, сложная и дорогая логистика. Да и сама по себе продажа рыбы — она личная, тет-а-тет. Это тоже дорого. В нашей стратегии заложено стремление сделать продукт максимально доступным — стремимся к этому.

— Вы уже заработали (каждый) на Ferrari?

Евгений: Нет :)

А если бы и заработали, то не купили бы — оставили бы все в компании.

Арсений: Я не против, чтобы Ferrari была. Пускай. Но пока ее нет. А разговаривать об этом — уже, кажется, нафталин прошлого века. Сейчас огромное количество людей ездят на метро и строят миллиардные компании. При этом я абсолютно нормально отношусь к благам цивилизации.

— О чем мечтают успешные бизнесмены (кроме бизнеса)?

Евгений: О балансе между работой и жизнью. Хочется найти возможность остановиться, пожить без спешки, побыть в состоянии дзена. Чтобы понять, чего я реально хочу.

— Что дальше?

Евгений: Наша общая мечта — сделать «Джон Дори» компанией, которая будет доступна не только в Беларуси, но и в Европе, США, России. Мы понимали это в самом начале, когда начинали в том вагоне.

Арсений: Международная экспансия — этого мы пока не достигли. Но очень хотим попробовать. У нас достаточно мускулов, чтобы сделать этот «скачок в неизвестность». И ведь в этом так много романтики! Предприниматели, мне кажется, и живут, работают, чтобы испытывать такие эмоции. Точно не ради денег.

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