Только Захарову с собой брать не надо Телеграм-канал «СерпомПо»

29.04.2023, 19:55

Не там работает российская разведка.

Высылки российских «дипломатов»-разведчиков из западных стран наводят на мысль: верны ли методы работы?

Наверное, с кем-то ходят, разговаривают, пытаются подкупить. Их и ловят. Как же надо?

А вот. Даем наводку Нарышкину.

На северо-западе Британии, в портовом городе Бароу-ин-Фернесс, на полу туалета в пабе Wetherspoon нашли документы со схемой устройства новейшей атомной подлодки HMS Anson. Вроде бы, документы не слишком секретные, конфиденциальные, но все равно. Вероятно, кто-то из подводников перебрал и выронил бумаги.

Вот и надо российским разведчикам в Британии рассесться по пабам – пить там пиво и почаще наведываться в уборные, справляясь, не обронил ли что враг на пол секреты? И, конечно, испросить фонды на выпивку. Только Захарову с собой брать не надо.

В общем посидят по пабам нарышкинские ребята, обретут друзей, окрепнут в драках, станут знатоками английского футбола. Выйдут оттуда законченными алкоголиками, но зато с добытыми секретами.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».