Анатолий Котов: Ограничения болезненны для режима Лукашенко 1 29.04.2023, 20:04

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Даже Северная Корея любит похвастаться хоть какими-то достижениями на мировой арене.

Уже известно, что спортсмены из России и Беларуси из-за войны в Украине не смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже под флагами соответствующих стран. Но еще неизвестно, смогут ли они побывать там под нейтральными флагами.

Есть ли шансы у белорусского режима договориться с Международным олимпийским комитетом, в интервью «Филину» объяснил политолог Анатолий Котов:

— То, что происходит, это реакция на то, что режим творит с 2020 года, в том числе в отношении спортсменов, а с 2022 года — в отношении Украины. Для властей спорт — это орудие пропаганды на международном уровне и способ воздействия на белорусское общество. Можно дальше строить Северную Корею, но даже эта страна любит похвастаться хоть какими-то достижениями на мировой арене, и спорт — это практически единственный доступный инструмент.

Ограничения болезненны для режима. Сложно прогнозировать, сколько спортсменов, пусть даже молчаливых, Z-латентных доедет до Олимпийских игр.

Предполагаю, что вряд ли спортивная команда при всех раскладах превысит 30 человек. Это будет просто ошеломительный успех при применении тех критериев, которые есть сейчас. Это одна четвертая от того, что могло бы быть.

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