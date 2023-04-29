«В некоторые супермаркеты говядину даже не завозят» 3 29.04.2023, 20:30

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Белорусы сообщают о дефиците мяса в магазинах.

Торговля жалуется, что не всегда хватает говядины и птицы, а в целом по стране — отечественного мяса. В Ассоциации розничных сетей поясняют это тем, что торговля и производители пережили «тяжелейший 2022 год», во время которого были введены санкции, а потом — жесткие ценовые ограничения. «Зеркало» поинтересовалось у читателей, заметили ли они дефицит мяса в магазинах, а также узнало, что предлагает покупателям торговля и что говорят производители.

«Лежала пара страшных кусков говядины». Что говорят покупатели

Инга (имена героев материала изменены) из Гродно часто посещает фирменный магазин Ошмянского мясокомбината, там она покупает для кошки говяжьи субпродукты и котлетное мясо. В начале апреля девушка заметила, что на прилавках перестали появляться печень, почки, язык. Затем пропало и котлетное мясо. Собеседница помнит цены, по которым продавались нужные ей продукты: килограмм печени стоил около 5,49 рубля, почек — 4,99 рубля, котлетное мясо — немного больше 14 рублей.

— По совету продавцов подъезжала в день поступления товара, смогла купить только по лотку печени и почек. Причем почки уже были достаточно подсушенными, по срокам годности на упаковке выяснилось, что им был уже месяц, — рассказала Инга.

В середине недели девушка в очередной раз заходила в магазин, однако говядины не было вообще. Продавец посоветовала приезжать за кусковой говядиной в субботу — будет завоз. А вот по поступлению субпродуктов информации нет, мол, сейчас напряженка с говядиной.

— В ближайших магазинах моего района говядину больше нигде не купить. Конечно, есть стейки в вакууме, но для котика это слишком шикарно.

Брестчанка Марианна говядину покупает очень редко, но недавно девушке захотелось приготовить блюдо именно из этого мяса. За покупкой она отправилась в гипермаркеты.

— В Green на улице Гаврилова лежала пара страшных кусков говядины. В «Короне» на Московской, 273В этого мяса не было вообще. Про ассортимент в гипермаркетах побольше не знаю, не заходила туда. Ну, а про выбор в маленьких магазинах вообще лучше не говорить, — рассказала Марианна.

По словам собеседницы, мяса птицы и свинины в магазинах достаточно.

Сегодня девушка в очередной раз сходила в Green и увидела, что большую часть прилавка занимал разруб свинины, но говядина имелась тоже. Продавались куски мяса по 21,89 и 21,99 рубля, также были реберные пластины по 8,78 рубля за килограмм.

Маргарита также живет в Бресте, раз в неделю девушка старается приготовить что-то из говядины или индейки. За мясом она ходит в «Евроопт» на Варшавском шоссе и «Санту» на улице Рябиновой.

— В некоторые супермаркеты говядину даже не завозят. Например, в «еврике» часто нет ничего, кроме свинины и курицы. В «Санте» индейка бывает, но выкладывают по одному-два филе. Говядину тоже кладут по паре кусков, — поделилась информацией Маргарита.

Девушка говорит, что еще примерно месяц назад она видела в магазинах расфасованную белорусскую говядину, но сейчас она пропала. В продаже есть только стейки российского «Мираторга», но они дороже.

— В последние недели попадаю только на печень и желудки. Продавцы говорят, что уже все мясо раскупили. Поэтому за говядиной и за индейкой надо ходить в обеденное время, чтобы мясо уже привезли, но еще не раскупили.

Житель Витебска Артем написал, что в магазинах, где он бывал, есть только мякоть говядины по 22 рубля за килограмм, она есть и сегодня. А вот мяса птицы, по его словам, хватает везде, есть целые тушки, а также «запчасти» местного производства.

«Зеркало» проверило, какой ассортимент мяса предлагают интернет-магазины. Больше мы акцентировались на наличии говядины и говяжьих субпродуктов.

В «Гиппо» больше всего продается свинины по цене от 4,99 до 18,49 рубля, есть выбор мяса цыплят (разделка, тушки, полуфабрикаты). Продается филе индейки, стоит килограмм 23,49 рубля. Говядина представлена одним продуктом — отруб «Элитный», это бескостная тазобедренная часть, охлажденная и упакованная в вакуумный пакет. Килограмм стоит 23,1 рубля.

В доставке «Алми» выбор говядины больше: полуфабрикат для стейков — по цене 24,99 рубля за килограмм, мякоть для антрекота — за 22,99 рубля за килограмм, бескостное мясо для гуляша — за 16,57 рубля за килограмм, грудинка без кости — за 16,57 рубля за килограмм. Также имеются замороженные продукты: говяжий язык производства Аргентины продают за 24,38 рубля за килограмм, суповой набор — за 3,48 рубля за штуку, полуфабрикат для бульона — за 3,65 рубля за штуку.

Выбор свинины больше, сегодня, 28 апреля, днем в наличии было более 20 наименований (включая разделку и полуфабрикаты). Ассортимент мяса птицы побил рекорды — более 40 десятков разных видов разделки.

Сотрудница фирменного магазина ЗАО «Комбак» (находится в Минске, занимается продажей мяса и мясных изделий) по телефону сообщила, что в продаже у них «все есть, завезли вчера».

— Говяжья печень, язык, бескостное мясо имеется. Приезжайте, мы до 22.00 работаем, — сказала женщина.

Что говорят производители

В разделе «Продукция» на сайте Оршанского мясоконсервного комбината размещено более 10 наименований продукции из говядины — фарши, котлетное мясо, длинная мышца и прочее. Однако эту продукцию предприятие сейчас не производит, об этом мы узнали, позвонив в отдел сбыта комбината.

— Все мясо у нас идет на переработку, для производства детского питания и тушенки. Фирменной сети магазинов у нас нет. Единственное, мы возим по магазинам «Гиппо» ромштексы и бифштексы, то есть стейки, а кусковое мясо никогда не возили, — сказала сотрудница комбината.

В отделе сбыта Ошмянского мясокомбината сообщили, что мясо свиней, крупного рогатого скота и субпродукты они отправляют два раза в неделю, но добавили: «При наличии сырья».

— Оно [сырье] не самое идеальное бывает. Некрасиво будет такое поставить на полку в магазине. Но такой момент не только на нашем мясокомбинате. Прогнозировать, как будет дальше, мы не можем, это зависит от поставщиков — колхозов, которые привозят сырье.

Девушка отметила, что продукцию в магазины они отгружают два раза в неделю. Например, в фирменный магазин на улице Стрелковой в Гродно завозы по средам и субботам.

— Сегодня туда повезли замороженные говяжьи печень, сердце, рубец, свиные почки, — сообщила сотрудница.

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