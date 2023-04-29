В Германии провели обыски у ФК «Бавария» в рамках дела Усманова 29.04.2023, 20:39

«Любимого олигарха» Путина подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Следователи Федерального управления уголовной полиции ФРГ совместно с сотрудниками Управления уголовной полиции Баварии провели обыски на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» в Мюнхене в рамках дела в отношении российского миллиардера Алишера Усманова, которого называют «любимым олигархом» Путина.

В Германии его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как утверждает Bild, Усманов связан с немецким футбольным топ-менеджером, бывшим президентом «Баварии» Ули Хенессом. Они знакомы, поскольку оба часто посещали курортный город Тегернзе, куда российский бизнесмен, по данным газеты, регулярно приезжал до марта 2022 года. Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что «ведомство не проводит никаких расследований или финансовых разбирательств в отношении «Баварии», ответственных лиц или членов клуба». Сам футбольный клуб подтвердил заявление прокуратуры.

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены. Усманов подал иск в Европейский суд 29 апреля, опротестовав включение в санкционный список Евросоюза. Истец требует отмены решения совета о введении в отношении него ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения. Однако Европейский суд отклонил ходатайство о рассмотрении иска в ускоренном порядке.

Как ранее писал сайт Charter97.org, детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, принадлежащей Алишеру Усманову.

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