«Золото есть, но нужна выдержка и упорство, чтобы его найти» 29.04.2023, 20:45

Белорус рассказал, почему занялся бортничеством.

Иван Осипов – практикующий бортник. Он заботится о пчелах по старинным методам, которыми пользовались наши прадеды. Мед с пасеки мог бы приносить неплохой доход и, пожалуй, мог бы стать основой для бизнеса. Но парень выбирает трудоемкий и рискованный путь. Можно ли заработать бортничеством и чем отличается такой мед? Об этом Иван рассказал Myfin.by.

Бортевое пчеловодство возникло на территории Беларуси более 1000 лет назад. Уникальная традиция сохранилась на Полесье до наших дней. Здесь проживает более 250 бортников, которые добывают мед практически так же, как и их прадеды во времена ВКЛ. Особенность метода в том, что мед собирают не на пасеках. Бортники сами «охорашивают» дупла (борти) в деревьях или подвешивают самодельные деревянные домики (улья-колоды) высоко на лесные деревья, надеясь, что пчелам понравится организованное человеком жилье.

«Из семи установленных колод пчелы селятся только в одну»

– Зачем сегодня заниматься бортничеством, если доступно пасечное пчеловодство?

– Полесские бортники из поколения в поколение занимаются бортничеством и не задаются таким вопросом. Думаю, человек занимается своим делом, потому что когда-то открыл его для себя и оно ему нравится. Рыбу можно разводить в озерах, грибы выращивать на даче или купить все в магазине, однако до сих пор рыбаки отправляются ловить рыбу на реку, а грибники занимаются тихой охотой в лесах. В таких видах деятельности люди получают удовольствие от процесса, а не только приобретают что-то материальное.

Новички приходят в бортничество главным образом по двум причинам. Во-первых, они хотят сохранить древнюю традицию, которая была на грани исчезновения в 1990-х годах, и передать ее будущим поколениям. Во-вторых, сейчас тренд на экологичность, а основная цель современного бортника – сбор меда с минимальным вмешательством в природу и сохранение пчелы в натуральной среде ее обитания.

Бортничество больше отвечает устойчивому развитию, чем пасечное пчеловодство. В свое время ученые обнаружили следующий феномен. Когда пасека стоит в лесу, то в радиусе 150-300 метров образуется так называемая мертвая зона: исчезают все другие виды насекомых (дикие опылители). Пока что нет ответа, почему так происходит. А вот в бортничестве ситуация сохраняется на уровне «всем хватает» в том смысле, что и жуки, и бабочки, и мотыльки продолжают мирно сосуществовать на одной территории с пчелами.

Конечно, самый легкий способ пчеловодства – купить рамочный улей и заселить туда пчел. Но бортничество это не про легкость. Это про традиции и гармонию человека и дикой природы.

– Бортевой мед и пасечный отличаются друг от друга?

– Мед различается даже в том случае, когда он собран с одной пасеки, но с разных ульев. Если вы дадите мне две ложки меда – с пасеки в лесу и бортевой мед – то по вкусовым качествам я не смогу отличить, где какой. Но по химическому составу мед будет отличаться.

Бортевой мед «спеет» в улье с пчелами долгое время. Только осенью бортник может залезть на дерево и посмотреть, что же происходит в колоде. Таким образом, пчела в лесу собирает мед со всех доступных цветов. Пасека же работает по другому принципу: опылить некоторую территорию и взять мед с какого-то определенного растения, например с гречихи. В итоге пасечный мед преимущественно состоит из монофлоры, а бортевой мед – из полифлоры.

– Вы вешаете колоду на дерево, делаете дупла… Но где гарантии, что пчелы выберут вашу постройку?

– Это целая наука. Чтобы найти подходящее дерево и место, может уйти несколько лет. Опытный бортник учитывает влияние самых разных факторов. Например, как далеко находится вода, какие цветы растут поблизости и многое другое. Поэтому бортники – это в первую очередь наблюдательные люди, которые очень хорошо знают и понимают местность. На основании своего опыта и предчувствий они предугадывают, где будут летать пчелы.

Также важны средства для привлечения пчел. У каждого бортника свой рецепт. Используют мелиссу, молодые листья и стебли березы и ольхи, сухие соты. Кто-то применяет сыту – это забродивший разбавленный мед с водой, который имеет кисловатый вкус. У некоторых бортников были модны анисовые капли. Этими средствами мажутся стенки колод или дупла. Запах привлекает пчел.

Когда пчелы селятся в колоду – это великое счастье для бортника. Потому что не каждая колода будет заселена. В давние времена и сегодня пропорции остаются теми же – из семи установленных колод пчелы селятся только в одну.

«Из 50 кг меда забираем только 5»

– Где вы получили эти знания? Как пришли в бортничество?

– По образованию я экономист, работаю в Минске в коммерческой компании, которая занимается консультированием по различным экономическим вопросам. Мои прадеды занимались бортничеством, я это знаю по рассказам родственников. Но в нашей семье данная традиция была прервана. Поэтому свои знания я сначала получал онлайн и в библиотеках, а затем нашел учителей-бортников, которые передали мне свои знания и секреты.

С того момента, как я заинтересовался темой, до первой изготовленной колоды прошло пять лет. Первую колоду делал целый год, повесил ее на дерево в 2016 году и с тех пор практикую бортничество.

Я так долго занимаюсь бортничеством, что не могу назвать это хобби. Для меня это что-то большее. За два десятка лет я совершил 15 экспедиций по Беларуси – собирал опыт бортников. Был участником рабочей группы, которая продвигала идею включения белорусского бортничества в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы добились этого в 2020 году. Важным было не только попадание в этот список, но и то, что всей стране мы показали, что данный промысел существует, бортники живут среди нас и благодаря им сохраняется тысячелетняя традиция.

– Сколько у вас сейчас колод в лесу?

– На Полесье на этот вопрос нельзя отвечать. Считается, что если кто-то узнает точную цифру, то пчелы перестанут садиться (заселять). Скажу так: для того чтобы хозяйство было устойчивым, нужно 60 колод. У меня еще нет и половины. К сожалению, на удаленке колоды не сделаешь. Я живу в Минске, а мое хозяйство в 300 км на Полесье.

– Можно ли в современном мире заработать на бортничестве? Какие тут могут быть подводные камни для предпринимателя?

– Когда-то бортевой мед и воск были основным экспортным сырьем в нашем регионе. Сегодня с экономической точки зрения бортничество – это рискованный вид деятельности.

Как правило, бортники собирают мед для себя и своей семьи. Если остаются излишки, то продают их. Нужно понимать, что в этом виде деятельности невозможно сделать бизнес-план на 1-3 года вперед. Мед на продажу бывает не каждый год. На количество меда в колоде влияет десяток природных факторов.

Кроме того, бортник может забрать из колоды только излишки меда. Даже если в колоде 50 кг, то изымается примерно 5. Мед в первую очередь оставляют пчелам. Если пренебрегать этим правилом и забирать больше, то высока вероятность, что пчелы погибнут зимой или весной. Излишки меда тоже плохи для пчел, поскольку привлекают вредителей – куниц, мышей.

По себе скажу, что за последние пять лет я еще ни разу не продавал мед. Потому что собираю столько, что его хватает только чтобы самому поесть и угостить своих близких и друзей. Поставить сотни колод – тоже не вариант. Дело в том, что один человек не успеет их все обслуживать.

«Будут мозоли, кровь и содранная кожа»

– Что значит заниматься бортничеством? К чему готовиться?

– Если уж кто-то решил заниматься бортничеством, то нужно быть готовым к тому, что в первые три года меда может не быть вообще. Моя первая колода провисела пять лет, прежде чем в нее вселились пчелы. Конечно, в ней было много ошибок, но я уже не снимал ее.

Бортничество в чем-то похоже на австралийское золотоискательство. Золото есть, но нужна выдержка и упорство, чтобы его найти. Я каждый год привлекал пчел к первой колоде. Казалось, они уже никогда не прилетят. И вот, в прошлом году они наконец-то приняли мое предложение.

Также нужно не бояться высоты. Ведь, чтобы собрать мед, придется лазать по деревьям. И конечно, придется научиться пользоваться инструментами и технике изготовления колод. Это несложный процесс, но нужно много практиковаться. Будут мозоли, кровь, содранная кожа.

Если не знаешь, с чего начать, то можно обратиться в сообщество бортников в соцсетях или встретиться лично. Они всегда рады поделиться опытом и дать совет.

– Говоря о трудностях, вы ничего не сказали про укусы пчел. Вас часто кусали?

– Каждый раз при сборе меда. Бортник на дерево лезет без перчаток. Работает голыми руками, потому что боится задавить пчелу, особенно пчелиную матку.

Страх перед пчелами есть только поначалу. Помню, первый раз бортник-учитель сказал мне: «Давай, лезь на дерево и смотри пчел». У меня тряслись руки и ноги. Но после того, как тебя пару десятков раз ужалили пчелы, ты перестаешь их бояться. Вообще есть такое время осенью, когда пчелы уже в полусонном состоянии. Если успеть собрать мед за 5-7 минут, то они даже рассердиться не успеют, а значит, могут ни разу не ужалить бортника.

– Получается, бизнес на бортничестве не построишь?

– На меде, думаю, нет. Но на культурном феномене и туризме – возможно.

Я знаю только один пример коммерциализации данного промысла с таким подходом. В Башкирии есть заповедник «Шульган-Таш». Туда приезжают туристы на образовательную экскурсию, которую проводят бортники.

Если во время экскурсии в колодах находят излишки меда, то туристы могут его купить. Стоит такой мед в разы дороже, чем пасечный на рынке. Таким образом, продается не столько мед, сколько туристическая услуга.

– А как вы используете пчелиный воск?

– Воск – ценный продукт. Из него, когда есть настроение, я изготавливаю свечи. Делаю их так, как меня научили в одной семье потомственных бортников. Получается свечка в три-четыре сантиметра в диаметре и весом 200-250 г, горит 20-25 часов. Такие свечи по традиции рассчитаны на целый год, чтобы люди зажигали их в часы радости и грусти. Но это штучные продукты. Это не бизнес, а ремесленничество. Бортевой воск нелегко найти, а значит, много свечек не сделаешь.

– Сколько нужно вложить, если решил заняться бортничеством?

– Нужно не меньше 5000 рублей, чтобы с нуля купить инструменты для изготовления колод и для закупки пиломатериалов. Нам сегодня повезло. 150 лет назад пришлось бы тяжело работать над колодой. Был бы только топор и пешня – специальное долото. Сегодня у бортника есть бензопила, ручная пила и другие инструменты. Я попробовал разные варианты и пришел к выводу, что кованые инструменты лучше всего, но они и стоят дороже.

Также нужен транспорт для развоза колод по лесу. Современные бортники используют мотоблоки и машины с прицепами. Я развожу на телеге. У нас в деревне в одном хозяйстве еще имеется конь.

– Как купить бортевой мед жителю Минска?

– Полесские бортники живут в своей среде и в Минск не ездят. Если вы приедете к местному бортнику, возможно, он вам продаст излишки меда. А вот в Минске никого порекомендовать не могу.

Знаю, что на фермерских выставках в столице и на сайтах в интернете можно встретить предложение бортевого меда, но вопрос в том, насколько можно доверять продавцам. Сказать и написать можно что угодно, но гарантий нет.

В Беларуси хорошо отлаженного рынка меда нет. В том смысле, что люди не знают пчеловодов, не могут им доверять. Уже сколько раз в Академии наук поднимали вопрос о специализированных выставках. На них, как правило, пара настоящих пчеловодов и десяток тех, кто продает непонятно что.

Поэтому совет такой. Нужно покупать мед только у знакомого человека или по рекомендации знакомых. К сожалению, пока только так.

– Можно ли говорить, что в Беларуси происходит возрождение бортничества?

– Думаю, в этом вопросе мы вышли на плато. В стране остались опытные бортники, существуют целые династии, в то же время в сообщество вливаются молодые люди. Тенденция хорошая. Древний промысел сохраняется благодаря людям. Но у меня есть опасения, что если об этой традиции не говорить, морально не поддерживать бортников, то бортничество постепенно будет уходить. Поэтому я стараюсь рассказывать об этом при любой возможности.

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