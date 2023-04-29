«Херсонский стыд»: Гиркин устроил истерику из-за «хлопка» в Крыму

«Херсонский стыд»: Гиркин устроил истерику из-за «хлопка» в Крыму3
- 29.04.2023, 21:07
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И назвал Медведева «лунтиком».
Российский диверсант, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), как и другие оккупанты и коллаборанты, значительно нервничает из-за взрыва, который произошел утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму.
Он намекнул, что российское политическое и военное руководство не сможет ответить на инцидент.
Как сказал Гиркин в своем телеграмме, ответа от окупантов не будет, потому что «не о чем беспокоиться на 15-й месяц «трехдневной СВО».
Международный преступник в очередной раз раскритиковал экс-президента РФ Дмитрия Медведева, назвав его «Лунтиком».
Гиркин утверждает, что Севастополь якобы «побомбили» украинцы.
«А что касается уважаемых киевских партнеров – то они здесь совсем не при чем – это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый «Лунтик». Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц «СВО»,– написал террорист.
Как ранее писал сайт Charter97.org, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе разгорелся пожар на площади одной тысячи кв. метров из-за попадания беспилотника в резервуар с топливом. После этого напуганные оккупанты начали убегать из Крыма.