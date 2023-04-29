Белорусские военные устроили боевую стрельбу на границе с Украиной 9 29.04.2023, 21:43

6,290

Штурмовая авиация и артиллерия нанесла удары по «отходящим колоннам противника».

В субботу на одном из полигонов Брестской области прошло бригадное тактическое «учение» с боевой стрельбой.

Особый акцент делается на то, как армия выполняет задачи в условиях быстро меняющейся обстановки. В том числе обнаружение и уничтожение «незаконных вооруженных формирований и ДРГ».

Согласно замыслу, разведка обнаружила передовые силы условного противника и вступила в бой с головным дозором. Противник понес потери и начал отходить.

Чтобы окончательно добить войска противника, были нанесены удары штурмовой авиации и артиллерии по «отходящим колоннам». Также с закрытых огневых позиций по противнику работали танки.

Учения были направлены на действия в незнакомой местности, особое внимание уделялось борьбе с мелкими группами и подразделениям, двигающимся вдоль дорог.

Стоит отметить, что один из экипажей танка полностью состоял из военнослужащих, призванных из запаса в начале апреля.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в марте на полигоне «Брестский» прошли «тактические учения» с боевой стрельбой гаубичной артиллерийской батареи смешанного артиллерийского дивизиона 38-й десантно-штурмовой бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».