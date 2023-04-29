«Чудо находится в нас — в людях» 29.04.2023, 22:05

Истории белорусов про взаимовыручку на дороге.

Onliner опубликовал истории читателей о помощи на дороге. В этом материале — про перевернутую на пустой трассе машину, тур в 500 км на тросе с помощью попуток, появление из ниоткуда столь нужного автомастера и другие истории.

Белка и перевернутая машина на пустой ночной дороге

Однажды ранним утром (а вернее, в 3 с копейками часа ночи) в воскресенье я выехала на дачу, чтобы забрать родителей. Люблю ездить по пустой трассе, когда никто не мешает. Еду, никого не трогаю. Обычно после этих слов почти всегда начинаются интересные истории. Вижу — мигает «аварийка». Только как-то странно мигает. Подъехала и прямо присела — оказалось, машина лежит на крыше! Дыма не было — уже хорошо.

Подхожу, стучусь: есть кто живой? Из-за авто выходит парень. Говорит, мол, все ок. Но телефон сел, до ближайшего дачного поселка километров 12, а до его деревни — все 15. Напомню: раннее утро, от Минска 60 км, водителей на дороге нет. Оказалось, незнакомый молодой человек возвращался домой от родственников. По дороге «рвануло» заднее правое колесо, и машину стянуло за пределы асфальта на песок. После автомобиль перевернулся, дальнейшие кувыркания остановил высокий пень.

Я посмотрела на парня, убедилась, что скорую вызывать не надо: на вид трезвый, немного испуганный. Так как я ехала из дома, мой телефон был заряжен. Молодой человек набрал своим друзьям, которые пообещали вытянуть его трактором. Пока ждали, я напоила его чаем из термоса, что взяла с собой. Во время разговора выяснилось, что он уже больше трех часов «загорал» здесь. Благо был июль и даже ночью не было холодно. Когда приехал его друг на Audi 100 и сказал, что трактор уже в пути, я, получив все возможные благодарности, поехала дальше.

Потом каждый раз, когда у меня случались неприятности на дороге и меня выручали, я думала, что это отклик на ту ситуацию с перевернутой машиной.

Сергей и безумный тур в 480 км на тросе

Дело было в 2010 году. Ездил я тогда на дизельном универсале Opel Astra G с 1,7-литровым мотором, а жил в Новополоцке. И вот однажды мы с компанией товарищей собрались отправиться на двух машинах на одно мероприятие в Барановичи. Но не отъехали и 60 км, как автомобиль вдруг заглох. Стартер крутил, двигатель молчал. Я тогда был еще совсем молодым водителем с двухлетним стажем, и это был мой первый дизель. Это позже я узнал, что мой «Опелек» настигла распространенная проблема — выход из строя блока управления («мозги») топливным насосом. Но тогда я вообще не понимал, что случилось. Мы с водителем второй машины решили взять Astra на буксир. Миссию возглавил Volkswagen Jetta сборки конца 80-х. Не знаю точно почему (наверное, потому, что торопились на мероприятие в Барановичи), но мы решили не тащить мой Opel обратно в Новополоцк 60 км, а ехать на Минск. Впереди было 180 км пути и удивительные приключения.

Это был мой первый опыт буксировки. Искусство я постигал сразу на практике, причем с полным салоном людей. Стоит сказать, мне удавалось заводить Opel на ходу в сцепке. Когда «мозги» насоса остывали, они начинали работать, и мы радостно отцепляли машину от буксира. Но как только блок управления снова нагревался, двигатель тут же глох. Так что практически весь путь я ехал на буксире.

Второй водитель был опытным дальнобоем, поэтому сразу проинструктировал: нужно держать трос натянутым и быть внимательным при маневрах. Моя правая нога постоянно была в боевой готовности, нависая над педалью тормоза, а взгляд выискивал малейшие опасности на дороге, коих было предостаточно. Одна из них — какие-то алкаши, решившие перейти скоростную трассу прямо перед нашим кортежем. Обе машины резко затормозили. Вышло немного несинхронно, и мы порвали трос. К счастью, его все же удалось перевязать, и так мы добрались до столицы. Заезжали во все СТО, которые увидели по дороге. Никто не хотел браться за мой Opel, все отправляли к дилеру.

И вот мы у официалов. Автомобиль оформили в ремонт, откатили в ангар. Пришлось ехать в Барановичи на электричке. Через несколько дней позвонили: мол, с подобной поломкой обращаются нередко. По их словам, после диагностики выяснилось, что причина поломки либо в «мозгах», либо в каком-то клапане. Но чтобы проверить все точно, мне посоветовали самостоятельно съездить на разборку, купить там запчасти и привезти дилеру. Нарисовалась еще одна проблема: мероприятие в Барановичах еще не закончилось, а дилер настойчиво попросил забрать машину и оплатить диагностику. Соотношение точности этой диагностики и суммы оплаты я, конечно, не оценил. Пришлось возвращаться в Минск просто для того, чтобы перегнать автомобиль с территории дилера на соседнюю платную парковку. Благо на холодных «мозгах» я осуществил эту операцию своим ходом. И тут же поехал назад, в Барановичи. Наверное, мне не хватало приключений, поэтому решил ехать автостопом. Слабоумие и отвага.

Доехал до Малиновки, вышел на трассу и стал голосовать. Но никто не спешил тормозить, чтобы подобрать худого пацана в шортах. Начало темнеть. И тут случилось чудо. Рядом остановился какой-то старый Ford Escort, водитель и его друг-пассажир согласились меня подвезти. Я, конечно, обратил внимание на несвязную речь автомобилиста, но после длительного ожидания решил все же поехать. Водитель пил пиво из двухлитровой пластиковой бутылки прямо на ходу, иногда любезно предлагая свой напиток и мне, просто повернувшись в мою сторону и забыв про свою роль извозчика. Его друг (видимо, разделяя жизненные взгляды товарища) вел себя спокойно, будто езда в пьяном угаре была для него обыденностью. Парни были не промах и действовали по своему коварному плану, который позволял им попивать пивко прямо за рулем. Перед Ford ехала на своем авто «любимая женщина». При появлении поста ГАИ она должна была уведомить парней. План был четкий, инспекторов по дороге мы не встретили, меня довезли до электрички где-то на полпути до Барановичей.

Казалось бы, все сложности этой поездки остались позади, но нет. Электричка до нужного мне города не ехала. Я попросился попутчиком в одну из машин, водитель которой встречал человека с поезда. Так и добрался до трассы. Иду по дороге, пытаюсь остановить хоть кого-то в сторону Барановичей. Но подбирать в ночной тьме на трассе какого-то странного пацана никто не решался. Я и сам бы проехал мимо. Позвонил другу, который в тот момент был на мероприятии, он попросил товарища забрать меня на машине. Уже через примерно час я был в месте назначения, «переваривая» в голове произошедшее и переосмысливая свое отношение к ночному автостопу.

Уже после меня подвезли в Минск, я забрал с парковки Opel. Мы дотащили его до выезда из города в сторону Полоцка, и я вновь стал голосовать с тросом в руках, ибо денег на эвакуатор не было. Тут для меня открылись инсайты о том, насколько водители стараются поддержать друг в друга в сложных ситуациях. До Полоцка я доехал на тросе на четырех машинах, каждую «ловил» не дольше 5 минут. Никто не требовал с меня денег, все отнеслись к ситуации с пониманием. Мастера, который решил проблему с машиной, я нашел в Верхнедвинске, куда я отправился также на тросе, предварительно оставив авто на выезде из моего города. Туда доехал на двух машинах, обратно — своим ходом.

Суммарно я проехал на тросе за эти дни около 480 км, постигнув очень многие тонкости этого искусства. Опыт интересный, сейчас вспоминаю ту историю как забавное приключение. Но главный вывод, который я сделал, — у нас в Беларуси очень отзывчивые и участливые люди, готовые помочь в сложной ситуации. Пусть эта тенденция продолжается и распространяется.

Владимир и волшебное явление мастера

Дело было в Минске, на одной из оживленных улиц, в утренний час пик в понедельник. Двигался я на своем стареньком Mercedes на работу с мыслями, витавшими, как мне казалось, у половины водителей в тот момент: лето, жара, понедельник, «к станку» не хочется, но надо спешить — начальство бдит. Впереди был мост через железную дорогу, скорость никто не сбавлял, и, достигнув вершины, я ощутил удар в район переднего левого колеса. В следующий момент машину развернуло на 360 градусов. Из второго ряда кинематическая энергия переместила меня в первый, и движение прекратилось.

Посмотрел по сторонам, поблагодарил ангела-хранителя и вышел осмотреть «Мерсик». Переднее крыло в прямом смысле слова лежало на колесе. Вокруг — бешеный трафик. Думаю: что делать дальше, как же там работодатель, с чего начинать себе помогать? Как-то автоматически пошел по тротуару навстречу движению, осматривая дорогу в поисках разлетевшихся остатков элементов подвески. Прошел около 100 метров, повернул обратно. Издали вижу: перед Mercedes стоит минивэн на «аварийке». Подхожу ближе — ни души. Где же владелец?

Вокруг стоял шум машин, сквозь него услышал мужской голос: «Сколько у тебя есть времени?» Сразу казалось, голос доносится откуда-то сверху. Из-за автомобиля показался парень. Отвечаю: «Я уже никуда не спешу». Его следующие слова поражали четкостью, лаконичностью: «Буду через 20 минут, возьму на буксир, отвезу в свой гараж, уедешь своим ходом через час». И тут же скрылся. За 20 минут ожидания, которые окончились четко секунда в секунду, я пропустил через свой воспаленный событиями мозг массу разных по форме и содержанию мыслей.

Как и в первый раз, он снова появился из ниоткуда. Пара минут «колдовства» около машины, и парень кричит «Цепляй трос!» Через 15 минут мы были около его гаража, а еще через 1 час и 20 минут я уехал на работу. Хорошими приятелями мы являемся уже на протяжении 17 лет. За рулем я очень давно. Но именно после этого случая я останавливаюсь около каждого, кто голосует на дороге, в любую погоду, потому что чудо находится в нас — в людях.

Артем и попавший в песчаную бурю «Пассатик», в котором ехали дети

Весной 2021 года мы с коллегами поехали в Пинск из Минска. На обратном пути решили чуть удлинить наш маршрут и поехали через Микашевичи — Любань. Компания была приятная, времени и топлива — достаточно, поэтому хотелось продлить путешествие. Около Житковичей попали в дикую пылевую бурю, видимость — ноль. Буквально через пару секунд после ее начала пришлось экстренно съезжать на обочину, включать «аварийку», противотуманки и надеяться, что нас хоть немного видно в этой пыли. Ветер был очень сильным, из-за него Volkswagen Tiguan ощутимо шатало.

Проехав чуть вперед, вырвались из бури. Здесь, на пустой дороге, увидели Volkswagen Passat на обочине. Сначала подумали, что стоит еще с бури, но, поравнявшись, увидели открытый капот и дым из-под него. Коллега на пассажирском сиденье сразу предложил притормозить — вокруг ни одной машины, темнеет, а люди на обочине. Пару минут с задумчивым видом постояли над открытым капотом, после чего единогласно решили, что тут поможет только трос — надо дотолкать до ближайшей заправки или СТО. Владелец Passat сразу попросил, чтобы его дотянули до поворота на Любань, а дальше он сам.

Готовим машины к буксировке. Обменялись номерами телефонов, мой коллега-штурман уже смотрит маршрут, а я прошелся вдоль авто. Оказалось, на заднем сиденье «Пассата» находилось трое детей лет 8—9, которые, судя по виду, только проснулись. Решение моментальное — надо толкать до города. Мой опыт буксировки на тот момент — 5 км, не более. Да и в предыдущий раз процессом руководил отец — опытный водитель, который заранее занимал мне полосы при перестроении и всячески рулил за двоих.

В итоге мы доехали до Любани. Раза три за поездку из Passat звонили и предлагали остановиться. Но мы с коллегами понимали, что ночью с такой «бандой» не совсем удобно где-то оставлять сломанную машину. Мы настаивали на том, чтобы доехать до Любани. Доехали благополучно. Сложнее всего было проходить через «лежачие полицейские», но обошлось без приключений. В итоге «Пассат» благополучно добрался домой, дети целы и даже выспались.

Когда отцепляли автомобили, нам предлагали в благодарность килограмма два фарша, вырезки. Мы, конечно, отказывались. Я прямо сказал: «Помощь на дороге — это бесплатно». Ведь каждый мог оказаться в такой ситуации. Прекрасно помню, как однажды, много лет назад, люди останавливались на обочине, чтобы помочь мне с колесом. Мне тогда нечего было предложить, чувствовал себя неловко. Пытался взять номера карт, телефоны, чтобы потом расплатиться. Все отказывались. В итоге мой коллега, водитель со стажем, сказал хорошую фразу, которая очень пересекается с общим посылом рубрики «Помощь на дороге»: «В следующий раз вы просто так же помогите кому-то на дороге». Думаю, все интуитивно понимают ее смысл.

А фарш все же пришлось взять. Там бабушка ехала, она очень хлопотала, чтобы нам что-нибудь вручить. А, как мы знаем, у бабушек проще взять предлагаемый гостинец, нежели отказаться.

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