Bild: Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера 1 29.04.2023, 22:14

Тренируется атака окопавшегося врага и не только.

Кроме обучения на тяжелой технике, как танки Leopard 2 и Panzerhaubitze 2000, на базах Бундесвера в настоящее время проходит тренировка украинский спецназ.

Об этом сообщается в публикации Bild.

По данным издания, всего в Германии проходит обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе более ста человек в качестве экипажей танков Leopard 1, начавших тренировку за последнюю неделю.

В частности, спецназ учат локальным и городским боям – это особенно важно для планового освобождения оккупированных российской армией городов.

Чтобы повысить шансы украинцев на победу, тренируется и атака окопавшегося врага. По легенде российские солдаты вырыли длинные траншеи, построили укрепление в ожидании украинского наступления.

Чтобы выяснить, где лучше прорвать линию обороны России, украинская армия полагается на специализированные самолеты-разведчики, поддерживающие наступление. Однако эти легковооруженные силы могут быть быстро уничтожены, если противник заметит их.

Поэтому Бундесвер также учит украинцев выживание в тылу врага (так называемая подготовка SERE по стандартам НАТО: «выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться»).

По информации BILD, министерство обороны и федеральное правительство Германии настроены с осторожным оптимизмом. В лучшем случае ожидаются «небольшие успехи» ВСУ и «ограниченные прорывы» из-за позиций российских оккупационных войск. Основная причина: сплошная масса русских солдат, уже не способных к большим последствиям, но имеющих численное преимущество в обороне.

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