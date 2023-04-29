Bild: Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера

Bild: Украинский спецназ готовится к контрнаступлению на базах Бундесвера1
- 29.04.2023, 22:14
Тренируется атака окопавшегося врага и не только.
Кроме обучения на тяжелой технике, как танки Leopard 2 и Panzerhaubitze 2000, на базах Бундесвера в настоящее время проходит тренировка украинский спецназ.
Об этом сообщается в публикации Bild.
По данным издания, всего в Германии проходит обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе более ста человек в качестве экипажей танков Leopard 1, начавших тренировку за последнюю неделю.
В частности, спецназ учат локальным и городским боям – это особенно важно для планового освобождения оккупированных российской армией городов.
Чтобы повысить шансы украинцев на победу, тренируется и атака окопавшегося врага. По легенде российские солдаты вырыли длинные траншеи, построили укрепление в ожидании украинского наступления.
Чтобы выяснить, где лучше прорвать линию обороны России, украинская армия полагается на специализированные самолеты-разведчики, поддерживающие наступление. Однако эти легковооруженные силы могут быть быстро уничтожены, если противник заметит их.
Поэтому Бундесвер также учит украинцев выживание в тылу врага (так называемая подготовка SERE по стандартам НАТО: «выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться»).
По информации BILD, министерство обороны и федеральное правительство Германии настроены с осторожным оптимизмом. В лучшем случае ожидаются «небольшие успехи» ВСУ и «ограниченные прорывы» из-за позиций российских оккупационных войск. Основная причина: сплошная масса русских солдат, уже не способных к большим последствиям, но имеющих численное преимущество в обороне.