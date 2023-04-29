Минкульт снизил требования для участниц «Мисс Беларусь» 29.04.2023, 22:25

Среди изменений — возраст и рост.

Министерство культуры Беларуси внесло коррективы в порядок организации и проведения Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». В числе прочего повысили предельный возраст потенциальных участниц конкурса, а вот минимальный рост, наоборот, снизили.

Постановление об изменении инструкции было опубликовано на Национальном правовом портале 29 апреля.

Согласно новым требованиям, в конкурсе красоты теперь могут принимать девушки, чей рост – не ниже 172 см (до сих пор минимальный рост составлял 174 см).

Максимальный возраст претенденток на звание самой красивой девушки Беларуси увеличили до 27 лет (включительно на дату финала), тогда как ранее в конкурсе могли поучаствовать девушки в возрасте от 18 до 24 лет.

В остальном основные требования к конкурсанткам не изменились. Потенциальные участницы должны:

• иметь хорошие внешние данные,

• иметь гражданство Республики Беларусь,

• постоянно проживать на территории Беларуси (место учебы или работы не имеет значения),

• не должны иметь видимые татуировки и пирсинг на теле;

• не должны ранее состоять в браке;

• не должны иметь детей.

В Минкульте рассчитывают на то, что увеличение предельного возраста и остальные нововведения «позволят расширить круг участниц в регионах и Минске».

Отметим, что организаторами конкурса красоты «Мисс Беларусь» совместно с Минкультом выступает Национальная школа красоты. Помимо того, что конкурс является, по сути, отбором участниц для международных конкурсов красоты, которые будут там представлять Беларусь, организаторы заявляют, что он направлен на «эстетическое, творческое и духовное воспитание молодёжи», а также «гармоничному развитию личности» и «популяризации белорусской моды».

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