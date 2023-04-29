«Я умею»: Зеленский рассказал, зачем ему пистолет 29.04.2023, 22:16

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него есть пистолет.

Об этом он рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова, сообщает Цензор.НЕТ.

«Да, у меня есть (пистолет. – Ред.)», – ответил журналисту Зеленский.

Отвечая на вопрос, тренируется ли Зеленский и умеет ли он справляться с пистолетом, президент Украины ответил: «Я умею. Представляешь себе, президент Украины в плену у россиян? Это позор».

Журналист уточнил, для этого ли президент имеет пистолет?

«Ты что, мы сами себя нет. Отстреливаться – да», - ответил Зеленский.

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