«Титаник пошел ко дну»: с чем связано заявление Лукашенко о нежелании воевать 2 29.04.2023, 22:44

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Карту «откуда готовилось нападение», диктатор больше никогда не покажет.

Александр Лукашенко внезапно «переобулся» и заявил, что Украина действительно не собиралась нападать на Беларусь. Вероятно, дела и у Лукашенко, и у России обстоят не очень хорошо.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, карту «откуда готовилось нападение», Лукашенко больше никогда не будет демонстрировать.

Прозрение Лукашенко

Лукашенко 28 апреля заявил, что больше не хочет воевать и призвал белорусов меньше говорить о войне.

Это политическое заявление противоречит всему тому, что Лукашенко говорил 14 месяцев войны. Фраза Лукашенко «а я вам сейчас покажу, откуда готовилось наступление» стала «мемом», а сейчас у него вдруг произошло прозрение,

– отметил Олег Жданов.

Белорусский диктатор теперь говорит, что никто на Беларусь не собирается нападать и не собирался. Он имел в виду Украину и западные страны, в частности, Польшу.

«Это может свидетельствовать об одном – вероятно, «Титаник» под названием Россия, пошел ко дну. Айсберг уже встретился с бортом Титаника», – предположил Жданов.

Военный эксперт добавил, что поэтому Лукашенко начал менять свою риторику и мнение на противоположные. А карточку с областями, из которых вроде бы готовилось наступление, «тихонько сжег».

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