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Мятежник из числа военного руководства

  • Игорь Эйдман
  • 29.04.2023, 22:56
  • 2,564
Мятежник из числа военного руководства

В предчувствии гражданской войны.

Хотя какое предчувствие. Первые признаки уже очевидны. А драйвером ее стал Евгений Пригожин. Он уже открыто взбунтовался против военного руководства. Пригожин заявил, что если не будет решена проблема с поставками боеприпасов для «Вагнера», ЧВК оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт. Так и написал Шойгу, а потом сообщил об этом городу и миру.

В условиях военного времени такая угроза называется мятежом. Случись такое в любой армии во время Первой или Второй мировой войны, это была бы экстраординарная чрезвычайная ситуация. Подобный мятежник из числа военного руководства был бы немедленно арестован и, скорее всего, расстрелян.

А вот во время гражданской войны такое поведение полевых командиров вполне обыденно: оголил фронт, ушёл в тыл, поднял мятеж, ударил по своим конкурентам.

Пригожин, Кадыров и разные ЧВК, конфликтующие с руководством армии и друг с другом, открывают в России время атаманщины, то есть «доминирования неконтролируемых вооруженных формирований в условиях отсутствия или недостаточности государственной власти». А это и есть самая опасная форма Гражданской войны.

Помните лозунг Ленина: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Ещё один лысый в кепочке на броневичке «может повторить».

Следующий шаг - военные столкновения между армейскими частями и ЧВК Вагнера. Они могут начаться после новых поражений российской армии, когда лампасы и наёмники будут пытаться сваливать друг на друга ответственность и делить тающие ресурсы.

Игорь Эйдман, Telegram

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