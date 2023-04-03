Не та «сакральная жертва»
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 3.04.2023, 1:59
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Татарский накликал на себя финал «Игры престолов»
Вряд ли подобные кровожадные призывы к россиянам сплотиться, навалиться и отомстить за Максима Фомина (Владлена Татарского) реально, с патриотической точки зрения, улучшат ситуацию с идущей сейчас в РФ принудительно-добровольной мобилизацией на «службу по контракту» в зону СВО.
«Каким-то хазарам, какой-то Олег, за что-то хотел отмстить, почему-то».
Вроде как мстить предлагается за какого-то бывшего гражданина Украины, осужденного за разбой и взявшего псевдонимом Татарский. И еще имя в честь Владимира Ленина.
А еще зачем-то на свой творческий вечер он выставил фото на а-ля «Железном троне» из американского сериала «Игра престолов» (накликав себе финал большинства героев этого фильма).
Очередной заигравшийся в империю «реконструктор» с мутным прошлым.
Откровенно говоря, не та «сакральная жертва», под знаменем которой можно раскрутить еще сильнее колесо внутреннего террора и провести победоносное наступление на Западе.
Но в путинском черном зазеркалье еще и не такое бывало.
Telegram-канал «СерпомПо»