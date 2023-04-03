В видеочате блогер наткнулась на маленького мальчика, выкраденного из Украины 3.04.2023, 4:55

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Ребенок находится в Чечне.

В сети распространяется ролик из российского видеочата, на котором украинка разговаривает с мужчиной, утверждающим, что находится в Чечне.

На видео рядом с ним сидел малолетний мальчик, в начале воскликнувший «Слава Украине», пишет «Новое время».

На вопрос женщины о местонахождении мужчины, тот ответил, что не понимает украинский язык.

Багато хто бачив відео. Хлопця вдалося впізнати, ним виявився Іван Малиновський із Херсонської області який зник безвісти 25 жовтня 2022 року. pic.twitter.com/FqnU0uAq2B — Mar:A (@24Kava2022) April 1, 2023

Впрочем, когда находившийся рядом ребенок перевел вопрос на русский — женщина осознала, что мальчик понимает украинский язык и, вероятно, сам из Украины.

Женщина пыталась узнать откуда он, однако ребенок испуганно смотрел в камеру и почти ничего не смог сказать.

Позже мужчина заверил, что ребенок из Киева.

На видео за кадром также слышны другие хохочущие мужские голоса, которые говорят, что вместе «пойдут брать Киев».

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