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В видеочате блогер наткнулась на маленького мальчика, выкраденного из Украины

  • 3.04.2023, 4:55
  • 2,024
В видеочате блогер наткнулась на маленького мальчика, выкраденного из Украины

Ребенок находится в Чечне.

В сети распространяется ролик из российского видеочата, на котором украинка разговаривает с мужчиной, утверждающим, что находится в Чечне.

На видео рядом с ним сидел малолетний мальчик, в начале воскликнувший «Слава Украине», пишет «Новое время».

На вопрос женщины о местонахождении мужчины, тот ответил, что не понимает украинский язык.

Впрочем, когда находившийся рядом ребенок перевел вопрос на русский — женщина осознала, что мальчик понимает украинский язык и, вероятно, сам из Украины.

Женщина пыталась узнать откуда он, однако ребенок испуганно смотрел в камеру и почти ничего не смог сказать.

Позже мужчина заверил, что ребенок из Киева.

На видео за кадром также слышны другие хохочущие мужские голоса, которые говорят, что вместе «пойдут брать Киев».

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