Советник Минобороны Украины: Есть несколько версий подрыва Татарского 3.04.2023, 7:15

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Все очень просто и на поверхности.

Внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько пишет, что росСМИ пытаются обвинить Украину в причастности к убийству Владлена Татарского настолько неубедительно, что даже Z-патриоты не верят им.

Он предлагает рассмотреть несколько вариантов.

Итак, первый – Россия сейчас председательствует в СБ ООН. Москве нужны какие-то поводы для демонстрации тезиса «не все так однозначно». Подобные взрывы с жертвами в далеких от войны городах – это хороший способ представить себя жертвой.

Вторая версия – «военкор» был выбран случайно. Личность погибшего не имела значения. Здесь важнее локация. Скорее всего, истоки этого «хлопка» имеют косвенное отношение к войне. Это элемент российской внутренней политики.

Здесь важно заметить системный «наезд» Евгения Пригожина на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Хозяин ЧВК «Вагнер» хочет подмять или расширить влияние на городские дела, а потому открыто хамит губернатору.

«Здесь не нужно искать какие-то слишком глубокие мотивы. Все очень просто и на поверхности. Дело в деньгах», - прокомментировал Копытько.

Оказывается, Петербург стал чуть ли не единственным городом в РФ, который по итогам 2022 года выиграл от «спецоперации» Путина, в то время как остальные города почувствовали первые негативные последствия санкций.

«Причина: с 2021 года в городской бюджет Питера начал платить налоги «Газпром» и компании из его орбиты. А «Газпром» - это не газ, это, в первую очередь, нефть. Из-за высокой среднегодовой цены на нефть бюджет Питера по итогам 2022 года получил на 232 млрд рублей больше, чем ожидалось, доходы города впервые (!) перевалили за триллион», - отметил Копытько.

Местные власти очень старались, но смогли потратить только 1,043 трлн. Естественно, что в ситуации обмеления многих ресурсных потоков борьба за денежный мешок в Санкт-Петербурге обострится. А потому сегодняшний «хлопок» с жертвой и 19 ранеными - это свидетельство выхода дискуссии на новый уровень.

Имя организатора «покушения» назвать сложно. Это может быть «привет» Пригожину от группы поддержки Беглова, а либо Пригожин разыграл постановку, дабы получить «легитимное» право на симметричный ответ. Однако кто бы не стоял за взрывом, Кремль наверняка использует этот «теракт» для обоснования очередного «акта возмездия» по Украине. Вероятно, российская ракета прилетит в детскую площадку или жилой дом.

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