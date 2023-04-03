ISW прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского 3.04.2023, 7:42

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Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве блогеров.

Москва может использовать убийство пропагандиста Владлена Татарского для усиления цензуры в российском обществе

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские чиновники, возможно, намерены использовать убийство Фомина (псевдоним Владлен Татарский, - ред.) для самоцензуры нарастающего гражданского общества, ставящего под сомнение ход войны в решетке. Убийство уже усугубляет раскол в российском пространстве блогеров, что в конечном итоге может быть выгодно усилиям Кремля по консолидации контроля над информационным пространством», - пишут в отчете.

Сообщается, что ранее в барах Санкт-Петербурга и Москвы ФСБ ужесточили контрразведывательные меры и должны были подавлять распространение проукраинской идеологии, по приказу Путина. Возможно, это убийство отразит желание посещать подобные мероприятия: «Эта атака также может быть попыткой запугать других связанных с Вагнером блогеров».

Известные российские военные блогеры разоблачили блогера, который публиковался под ником MoscowCalling и «пошутил, что женщиной, причастной к убийству Фомина, была Дугина».

Другие военные блогеры утверждали, что эксбоец «ДНР» Андрей Куршин

«Военные блогеры утверждали, что российская полиция и ФСБ не смогли помешать военным блогера, таким как Куршин, способствовать антиправительственным настроениям в Интернете, тем самым позволяя украинской разведке устраивать атаки в России. Военные блогеры также призывали к арестам и казням своих коллег, которые высказывали, его режима и ведение войны», - отмечают в ISW.

Поэтому Москва может использовать такие разногласия, чтобы оправдать цензуру некоторых военных блогеров, которые являются критиками российского диктатора.

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