Месседж? 2 Эль Мюрид

3.04.2023, 7:47

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Почему в деле Татарского не стоит верить версиям об «украинской ДРГ».

Когда я познакомился в 2012 году с Маратом Мусиным (российский экономист — прим.), я столкнулся с одной неожиданной стороной подобных знакомств. Любая московская «тусовка», при том, что Москва — город, мягко говоря, немаленький — это некий довольно ограниченный круг людей, прямо или опосредованно знакомых друг с другом, внутри которого есть свои внутренние конфликты, союзы, взаимоотношения. И общаясь с Маратом, я обнаружил, что через некоторое время абсолютно неизвестные и незнакомые люди вдруг стали демонстрировать ко мне свое отношение — то положительное, то, напротив, резко отрицательное. При том, что непосредственный круг общения Марата, с которым я имел дело, был, в общем-то, невелик — скажем, именно тогда я познакомился с тем же Игорем Гиркиным.

Суть в том, что эта тусовка стала воспринимать меня, как и Марата Мусина — и перенесла на меня свои отношения с ним. Это несколько забавляло, но в целом при моей толстокожести особых проблем не доставляло.

К чему я это говорю? К тому, что все «тусовки» в целом примерно такие же. А значит — серия убийств, которые произошли в последнее время, если исключить за крайней сомнительностью версию участия неких мифических «украинских ДРГ» (что это за зверь, мы должны помнить по командирам Донбасса 15-16 годов, павших от их рук), в общем, если на минутку предположить, что эти «ДРГ» тут не при делах, то самое простое объяснение — как раз в специфике этих «тусовок». Только теперь речь идет не о Марате Мусине, а о людях с очень высоким положением. У которых свой круг, свои противоречия и конфликты и свои методы и способы высказывания друг другу претензий.

Проще говоря — нужно понимать, к какой именно части этого круга относились погибшие, а затем сопоставить это с теми конфликтами, которые внутри него развернуты. И практически всё встанет на свои места.

Прямые удары друг по другу внутри этого круга пока еще не вписываются в рамки, но свое неудовольствие друг другом нужно ведь как-то высказывать. Поэтому удары по представителям «сеток» - это вполне возможный сюжет донесения друг до друга своего неудовольствия.

Учитывая, что погибший сегодня Фомин был твердым представителем сетки известного бизнесмена, нельзя исключать, что таким немудрящим способом до него довели какую-то известную ему и его оппонентам мысль. То, что люди в этом кругу — расходный материал, говорить, наверное, нет никакого смысла. В этом смысле погибший сегодня Фомин был выбран просто по принадлежности к той или иной «сетке». И вряд ли причина была иной. Ничего личного, как говорится. Да и место очень напоминает именно намек — соседнее со взорванным кафе здание — офис этого самого бизнесмена, кафе — его же. Тут и совсем тугой догадается. А уж что там было в послании — то известно только написавшему и прочитавшему.

Всем остальным предлагается съесть версию про неуловимых террористов из одной соседней страны, которых, понятно, не поймают, так как сложно ловить того, кого нет. Тем более, что исполнительский уровень в России — это Петров-Боширов, то есть, сильно средний. Это американцы сработали свои Башни и выдали версию, к которой, конечно, есть вопросы, и очень даже вопросы. Но даже они не потянули сделать все безукоризненно, хотя и на солидном уровне.

Будут ли в таком случае новые теракты? Если это и вправду такой обмен посланиями — то несомненно. Тут стоит только начать, остановиться весьма непросто.

Эль Мюрид, Telegram

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