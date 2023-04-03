Как вырастут доллар и евро в белорусских обменниках на этой неделе 3.04.2023, 8:05

Прогноз от экспертов.

Эксперты myfin.by не исключают, что курсы доллара США и евро на московских торгах будут расти, что приведет к росту курсов этих валют и на белорусском валютном рынке.

С учетом сказанного можно ожидать продолжения роста курса доллара США до USD/BYN 2,8700-2,8800. Евро, в зависимости от конъюнктуры внешнего рынка, будет колебаться около текущих значений в EUR/USD 3,1100.

Российский рубль продолжает снижение, но чрезмерное ослабление российской валюты не очень интересно белорусской экономике, где впервые за некоторое время сложился положительный внешнеторговый баланс с Российской Федерацией и растущий объем торгов российским рублем. Поэтому курс рубля остается около RUB/BYN 3,7000.

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