Экс-сотрудник КГБ о встречах Путина и Лукашенко: Это дурдом 4 3.04.2023, 8:10

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фото: getty images

Заявления двух диктаторов должен комментировать психиатр.

Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что встреча Путина и Лукашенко неинтересна никому, кроме них двоих. Об этом он рассказал «24 Каналу». По его словам, Путин после того, как МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина, тот не может поехать в 123 страны мира, где его могут арестовать. И потому остается встречаться с Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что два человека, Лукашенко и Путин, находящиеся с одной стороны «окопов», будут договариваться о «перемирии» с третьей стороной – Украиной, которая не присутствует на этих переговорах.

«Это просто дурдом, и для комментирования этого нужно скорей обращаться к психиатру. Мы не успеваем даже отсмеяться по поводу новых бессмысленных заявлений или поступков Путина и Лукашенко. Но западный мир к этому относится очень серьезно», – подчеркнул Жирнов.

Он считает, что Путин и Лукашенко в последнее время говорят о ядерном оружии только потому, что это попадет в заголовки западных СМИ.

По словам экс-сотрудника КГБ, то, что Путин делает каждый день – это имитация работы.

«Он плавает в бассейне, ходит в массажный салон. Его рассказы, что он работает до 2 часов ночи – это ложь. Лишь когда у него заканчивалась спортивная программа, он в час ночи приходил «в малый кабинет за малой нуждой» и читал там пару несколько документов», – уверен Сергей Жирнов.

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