ВСУ готовят «сюрпризы», которые удивят россиян 1 3.04.2023, 8:18

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Они могут произойти между серединой апреля и концом мая.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заинтриговали фото подготовки( боевых пловцов, также стало известно о помощи от США в виде 80 катеров. Поэтому у военного эксперта Владислава Селезнева спросили, может ли Украина использовать эти средства в каких-то морских операциях, пишет unian.net.

Эксперт в эфире 1+1 подчеркнул, что он не имеет права разглашать инсайдерскую информацию, и все же он сказал, что ВСУ готовят «сюрпризы» для российских оккупантов.

«То, что украинская армия готовится и готовит очень неприятные сюрпризы для врага, это очевидно. Когда руководитель разведки Кирилл Буданов говорит, что нас ждут бурные события в промежутке времени между серединой апреля и концом мая, это очевидно», — говорит Селезнев.

Но каким образом, где именно, какими силами это будет происходить, — это государственная тайна. Сейчас украинская армия находится на завершающем этапе подготовки к контрнаступлению.

«Я думаю, что все будет хорошо для нас и слишком плохо для путинских воинов. В том числе и в контексте поставок скоростных катеров, и активной деятельности разведывательных структур на территории временно оккупированного Крыма, в том числе в деятельности партизан», — добавил военный эксперт.

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