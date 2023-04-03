Американские аналитики связывают убийство Татарского с Пригожиным 3.04.2023, 8:05

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Главе ЧВК «Вагнера» послали сигнал.

Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 апреля, по всей вероятности, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК «Вагнера». Об этом говорится в свежем отчете Аналитики отмечают, что убийство Татарского>Института изучения войны (ISW) может быть предупреждением «повару» Путина, главк ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост президента РФ.

«Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК «Вагнера» должен присутствовать на мероприятии, хотя подтверждений этого предположения нет. Возможно, это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой власти запугать других блогеров, связанных с ЧВК «Вагнера», — отмечают аналитики.

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