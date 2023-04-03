Премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы 1 3.04.2023, 8:33

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Ее партия заняла третье место.

В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. Победу одержала Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтером Орло.

Об этом сообщает MTV.

Второе место заняла политическая сила «Истинные Финны» с результатом 20,1%.

Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9%.

«Демократия сказала свое слово», — заявила Санна Марин, признавая свое поражение на выборах.

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