Премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы

Премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы1
- 3.04.2023, 8:33
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Ее партия заняла третье место.
В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. Победу одержала Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтером Орло.
Об этом сообщает MTV.
Второе место заняла политическая сила «Истинные Финны» с результатом 20,1%.
Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрала 19,9%.
«Демократия сказала свое слово», — заявила Санна Марин, признавая свое поражение на выборах.