Как российский пропагандист стал «объектом» для бомбистов 3.04.2023, 8:42

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Скандальные заявления Татарского.

В Петербурге в кафе главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на Z-вечеринке взорвали известного военкора Владлена Татарского. В 2014 — 2017 годах он воевал в отрядах сепаратистов на Донбассе, а с 2019-го стал вести личный блог. («Можем объяснить»https://t.me/mozhemobyasnit/15015 собрал самые впечатляющие высказывания из его Telegram-кнаала (собравшего полмиллиона подписчиков) и интервью. Эти заявления еще радикальнее, чем призывы философа Александра Дугина, чью дочь убили в августе 2022-го.

Так говорил Татарский:

— Для начала надо было совершать беспощадные удары и бомбардировки. Если бы мы в первый день похоронили в казармах Украины 10 тысяч украинских солдат, то они были бы на переговорах сговорчивее, это бы деморализовало сильнее.

— Никакого мира не будет! Запомните это и перестаньте смущать людей. Нас ждет долгая изнурительная война, и будет она продолжаться, пока на Украине реально не закончатся люди призывного возраста. Все, что к тому времени мы заберем и защитим, станет Россией.

— Брали всю Европу и нагинали ее раком! За нами не просто абстрактные силы какие-то, за нами Россия, с ядерным оружием, армией, мобилизацией.

— Мы всем навешаем, потому что у нас нет другого шанса. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим!

— Единственный аргумент украинской пропаганды, на который я не нашел противодействия, это момент с миграционной политикой РФ. Ответить хохлам, зачем мы завозим себе весь этот джамаат, я не смог. Только обещаю, что когда закончим с ними, хохлами, сразу займемся решениям этого вопроса.

— Какому нормальному человеку из Украины, если он переехал в РФ захочется учить украинский язык? И главное: для чего? Читать Шевченко в подлиннике? Это смешно же. Изучать (не говорить на суржике, а именно изучать украинский язык) захотят только еще не выявленные ФСБ агенты ГУР и СБУ.

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