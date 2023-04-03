Как слабый Путин развалил антидемократический пакт с Китаем 1 Петр Олещук

3.04.2023, 9:01

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Теперь планы Пекина трансформируются.

Годовщина изгнания российских окупантов из Киевщины — это событие общечеловеческого веса, но понятно это стало сейчас, когда прошло достаточно времени, произошло достаточно событий в мире.

Освобождение Киевщины — это окончательное завершение «Плана Киев за три дня», на котором собственно и базировалась сама идея вторжения российских оккупантов в Украину. И, очевидно, именно в этом отношении держалась идея дальнейших геополитических свершений кремля. Вспомним ультиматумы бункерного деда перед началом полномасштабной войны. Там он выдвигал претензии на наследство всего «Варшавского блока», и, видимо, имел серьезные планы эти амбиции воплотить в жизнь. Например, мобилизовав всех украинцев (по образцу «ДНР») и бросив их атаковать границы НАТО с «заградотрядами» за спинами. Понимая, насколько они там в безумном кремле, осознаешь полную реалистичность подобных планов.

Но с ними было покончено. И это, очевидно, имело последствия далеко за пределами Украины. К примеру, Китай, который сейчас остается едва ли не единственным серьезным партнером России, похоже, тоже имел серьезные планы на Тайвань, но пока не спешит их реализовать. Видимо, в том числе и потому, что увидел на примере агрессии России в Украине, что: 1) их основной «союзник» в противостоянии Западу — слабый; 2) этот «союзник» в критической ситуации не только не поможет, но и потребует тратить на себя разнообразные ресурсы. Все это не могло не отразиться на планах Китая, которые, очевидно, будут капитально пересмотрены с учетом чужого опыта.

В общем, еще полтора года назад вырисовывалась достаточно серьезная «ось зла», в которой основное место занимали РФ и Китай, и они вполне могли объединить ряд партнеров. Чем не новый «антидемократический пакт»? Но один элемент этого «пакта» оказался не слишком сильным.

Визит Си в Москву показал, что теперь планы Китая трансформируются, и вчерашний «ключевой союзник» становится «младшим партнером» или «сателлитом». Он все еще нужен и полезен, но уже не как сила, а чисто как источник ресурсов. На большее они уже претендовать не могут.

Соответственно, и внешнеполитические вопросы Китай, вероятно, будет решать не так, как планировалось еще вчера. Без особенной роли фактора России. Решатся ли они в таких условиях на самостоятельные геополитические авантюры? Вопрос сложный, но кажется, что это все точно сдвинется во времени.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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