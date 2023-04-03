В Мелитополе подорвали автомобиль с коллаборантом 1 3.04.2023, 9:22

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Мэр города заявил, что «у одного из предателей произошло короткое замыкание в машине».

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области Украины на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, на место взрыва сразу же выехали машины скорой помощи.

Уточняется информация, у кого из предателей возникло «короткое замыкание в машине», написал в Telegram мелитопольский мэр Иван Федоров.

«В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого... У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем», — говорится в сообщении.

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