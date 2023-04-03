закрыть
3 апреля 2023, понедельник, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: У россиян за сутки куча провалов

  • 3.04.2023, 9:31
  • 3,334
Генштаб ВСУ: У россиян за сутки куча провалов

Названы провальные для оккупантов направления.

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские захватчики в Украине потерпели поражения на ряде направлений.

Противники сосредоточили главные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях и там более 70 раз неудачно атаковали защитников украинского государства, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке»

. В Генштабе добавили, что в эпицентре боевых действий находятся Авдеевка, Марьинка и Бахмут.

По данным Генштаба, противники безуспешно пытались наступать на Лиманском направлении возле Верхнекаменского и Белогоровки.

Оккупанты на Бахмутском направлении не прекращают пытаться полностью захватить Бахмут, украинские воины отразили более 20 атак со стороны противника. Кроме того, провальные атаки противников были возле Ивановского.

Россияне на Марьинском и Авдеевском направлении пытались наступать, но не имели успехов, возле Марьинки, Авдеевки и Первомайского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип