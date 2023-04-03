Генштаб ВСУ: У россиян за сутки куча провалов
- 3.04.2023, 9:31
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Названы провальные для оккупантов направления.
За прошедшие сутки, 2 апреля, российские захватчики в Украине потерпели поражения на ряде направлений.
Противники сосредоточили главные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях и там более 70 раз неудачно атаковали защитников украинского государства, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке»
. В Генштабе добавили, что в эпицентре боевых действий находятся Авдеевка, Марьинка и Бахмут.
По данным Генштаба, противники безуспешно пытались наступать на Лиманском направлении возле Верхнекаменского и Белогоровки.
Оккупанты на Бахмутском направлении не прекращают пытаться полностью захватить Бахмут, украинские воины отразили более 20 атак со стороны противника. Кроме того, провальные атаки противников были возле Ивановского.
Россияне на Марьинском и Авдеевском направлении пытались наступать, но не имели успехов, возле Марьинки, Авдеевки и Первомайского.