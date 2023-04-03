Генштаб ВСУ: У россиян за сутки куча провалов 3.04.2023, 9:31

3,334

Названы провальные для оккупантов направления.

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские захватчики в Украине потерпели поражения на ряде направлений.

Противники сосредоточили главные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях и там более 70 раз неудачно атаковали защитников украинского государства, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке»

. В Генштабе добавили, что в эпицентре боевых действий находятся Авдеевка, Марьинка и Бахмут.

По данным Генштаба, противники безуспешно пытались наступать на Лиманском направлении возле Верхнекаменского и Белогоровки.

Оккупанты на Бахмутском направлении не прекращают пытаться полностью захватить Бахмут, украинские воины отразили более 20 атак со стороны противника. Кроме того, провальные атаки противников были возле Ивановского.

Россияне на Марьинском и Авдеевском направлении пытались наступать, но не имели успехов, возле Марьинки, Авдеевки и Первомайского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».