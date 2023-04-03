В Гомель прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ

В Гомель прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ2
- 3.04.2023, 9:40
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Стало известно о военной авиаактивности на территории Беларуси в выходные.
1-2 апреля военная авиационная активность на территории Беларуси наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Лунинец» и в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі гаюн».
В аэропорт «Гомель» прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт прилетело уже девять подобных самолетов.