Вице-канцлер Германии неожиданно приехал в Украину: какова цель
- 3.04.2023, 9:51
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Свой приезд чиновник официально не анонсировал.
Сегодня, 3 апреля, в Украину с визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. По данным Spiegel, чиновника в поездке сопровождает небольшая делегация, состоящая из представителей немецкого бизнеса.
Цель визита министра - обсуждение вопросов об восстановлении Украины, а также о развитии сотрудничества в области энергетики.
По словам Хабека, его визит должен стать сигналом о том, что Германия верит в победу и восстановление Украины, и готова в этом помочь.
Он отметил, что в интересах Европы не только поддержать Украину, но и сделать ее экономически сильным партнером в будущем.