Вице-канцлер Германии неожиданно приехал в Украину: какова цель 3.04.2023, 9:51

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Роберт Хабек

Свой приезд чиновник официально не анонсировал.

Сегодня, 3 апреля, в Украину с визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. По данным Spiegel, чиновника в поездке сопровождает небольшая делегация, состоящая из представителей немецкого бизнеса.

Цель визита министра - обсуждение вопросов об восстановлении Украины, а также о развитии сотрудничества в области энергетики.

По словам Хабека, его визит должен стать сигналом о том, что Германия верит в победу и восстановление Украины, и готова в этом помочь.

Он отметил, что в интересах Европы не только поддержать Украину, но и сделать ее экономически сильным партнером в будущем.

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